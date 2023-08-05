Pelajar SMP dan SMA se-Jabodetabek Semangat Lomba Baris-berbaris, Perkuat Pendidikan Karakter

BEKASI - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bekasi menggelar Lomba Baris-Berbaris (LBB) untuk pelajar tingkat SMA dan SMP se-Jabodetabek dan Karawang. Dengan kompetisi ini, diharapkan bakal memperkuat pendidikan karakter para siswa.

Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Humas SMA Negeri 1 Bekasi, Sukiman mengungkapkan, kegiatan lomba baris-berbaris ini diharapkan mampu mewujudkan karakter pelajar yang Pancasila. Menurut Sukiman, kegiatan ini merupakan acara rutin tiap tahunnya. Walaupun sempat terhenti ketika tingginya angka pandemi Covid-19.

"Diharapkan tujuan ini dapat menanamkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik," kata Sukiman di SMAN 1, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023).

Dalam kegiatan lomba baris-berbaris tahun ini total ada 60 peserta yang terdiri dari 35 peserta dari jenjang SMP dan 25 peserta dari tingkat SMA. Selain Jabodetabek, ada pula sekolah dari Karawang. Lebih dalam, Sukiman menuturkan, dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menyalurkan energi positif bagi generasi muda sekaligus penerus Bangsa Indonesia.