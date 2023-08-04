Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

AI Ancam Dunia Kerja, 5 Jenis Pekerjaan Ini Terancam Hilang di Masa Depan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:00 WIB
AI Ancam Dunia Kerja, 5 Jenis Pekerjaan Ini Terancam Hilang di Masa Depan
Profesi ini akan hilang di masa depan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lulusan Sarjana saat ini semakin bersaing ketat dengan adanya teknologi Artificial Intelligence (AI). Sejumlah pekerjaan saat ini sudah tidak menggunakan SDM melainkan diganti dengan teknologi ini.

Dalam diskusi dengan para alumni Universitas Washington di Indonesia (UWAIN) menyambut Converge Summit: Indonesia Rising Global Conference 2023, diungkapkan teknologi AI akan menggantikan banyak pekerjaan di masa depan. Dan itu menjadi ancaman bagi generasi muda.

 BACA JUGA:

“AI menggantikan banyak pekerjaan. Apakah pekerjaan di masa depan akan butuh orang? Saya enggak yakin,” kata Presiden UWAIN Aldrin Tando, dalam konferensi pers, Kamis (3/8/2023).

Dia mencontohkan saat ini dunia startup yang memanfaatkan AI sedang naik daun. Semua bahkan sudah bisa dikerjakan dari rumah atau dari mana saja.

“Sekarang tren work from anywhere semakin banyak, semua sudah serba mudah. Mau lakukan apa saja, satu jam dengan teknologi AI, semua selesai,” ucapnya.

Dia menjabarkan beberapa pekerjaan yang mungkin akan hilang di masa depan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi kamu yang ingin bekerja atau sedang memilih jurusan kuliah.

 BACA JUGA:

Pekerjaan yang Terancam Hilang di Masa Depan

1.Teknik Sipil

Teknik sipil adalah pekerjaan tentang desain dan konstruksi pekerjaan umum. Cabang-cabang pekerjaan ini bakal terancam di masa depan.

“Bayangkan saja, dengan AI kita tinggal masukkan gambar, hitungan, keluar secara pas hitungannya. Gak sampai satu jam,” katanya.

2.Sekretaris

Biasa juga disebut juru tulis atau asisten bos perusahaan. Dengan adanya teknologi AI, efisiensi bisa dilakukan dengan menggunakan gadget.

Pekerjaan hilang karena AI

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/65/2902810/kai-buka-lowongan-kerja-besar-besaran-lulusan-d3-s2-merapat-ini-jurusan-yang-dicari-YXxdMUeweq.jpg
KAI Buka Lowongan Kerja Besar-besaran! Lulusan D3-S2 Merapat, Ini Jurusan yang Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/65/2867114/perusahaan-rekrut-calon-karyawan-pakai-teknologi-ai-pencari-kerja-ketar-ketir-9YtnWudFKU.jpg
Perusahaan Rekrut Calon Karyawan Pakai Teknologi AI, Pencari Kerja Ketar-Ketir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/65/2857334/ini-lho-pekerjaan-yang-bakal-bertahan-di-masa-depan-tak-terpengaruh-ai-ZNCjtI1Tkh.jpg
Ini Lho Pekerjaan yang Bakal Bertahan di Masa Depan, Tak Terpengaruh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/65/2768390/peluang-karier-lulusan-luar-negeri-di-industri-kesehatan-yuk-simak-DJvMv6oVrM.jpg
Peluang Karier Lulusan Luar Negeri di Industri Kesehatan, Yuk Simak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/65/2508993/tips-sukses-meniti-karier-di-dunia-kerja-yang-perlu-mahasiswa-ketahui-0TqVkSzd0i.jpeg
Tips Sukses Meniti Karier di Dunia Kerja yang Perlu Mahasiswa Ketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/30/65/2353635/awalnya-kakak-adik-ini-tak-kompak-tapi-semua-berubah-setelah-jadi-relawan-c19-yaH7hyBALc.jpg
Awalnya Kakak Adik Ini Tak Kompak, Tapi Semua Berubah Setelah Jadi Relawan C19
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement