Pak Ganjar Kuliah di Mana? Ini Almamaternya

JAKARTA- Beberapa riwayat pendidikan Ganjar Pranowo atau akrab dengan sapaan Pak Ganjar menarik diulas. Hal ini dikarenakan karir politiknya cukup bagus membuat warganet ingin tahu pendidikan apa yang dipilihnya.

BACA JUGA: Mengenal Latar Belakang Pendidikan 3 Capres 2024

- Berikut riwayat pak Ganjar kuliah di mana:

Pak Ganjar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1987-1995. Setelah lulus, ia melanjutkan meraih gelar magister di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik 2009-2013.

Kecintaannya pada dunia politik sudah terlihat sejak duduk dibanggu SMA. Saat bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 BOPKRI, politisi PDIP itu melihat aksi unjuk rasa. Ketika itu ia baru pulang membeli kaset.

Suami Siti Atikoh itu juga mendapat wejangan organisasi dan mengikuti organisasi pemuda. Oleh karena itu, ia memilih melanjutkan pendidikan dengan mendalami bidang hukum dan politik.

Selama menempuh pendidikan strata satu, Ganjar Pranowo menghabiskan masa mudanya dengan mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya adalah organisasi pecinta alam Mahasiswa Justicia Club (Majestic-55).