HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Rose BLACKPINK, Ternyata Pernah Kuliah Jurusan Hukum

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |17:22 WIB
Ini Pendidikan Rose BLACKPINK, Ternyata Pernah Kuliah Jurusan Hukum
Ini Pendidikan Rose BLACKPINK, Ternyata Pernah Kuliah Jurusan Hukum. (Foto: IG Rose BLACKPINK)
JAKARTA - BLACKPINK akan menggelar konser di Jakarta akhir pekan ini. Serba serbi band girl asar Korea Selatan pun menjadi perhatian, termasuk pendidikan. 

Salah satu yang menarik adalah pendidikan Rose BLACKPINK, yang ternyata pernah kuliah jurusan hukum. 

Sebagai salah satu girl group K-Pop paling populer di dunia, para member BLACKPINK sudah dikenal hingga ke mancanegara. Grup yang beranggotakan empat perempuan berbakat, Jennie, Rosé, Lisa, dan Jisoo, ini tidak hanya dikenal karena musikalitas mereka, tetapi juga kisah perjalanan masing-masing anggota sebelum debut.

Rosé diketahui sempat meninggalkan bangku sekolah untuk pindah ke Seoul dan menjadi trainee di bawah naungan YG Entertainment.

Rosé, yang memiliki nama lengkap Roseanne Park, lahir di Auckland, Selandia Baru pada 11 Februari 1997. Ia dibesarkan di Australia dan memiliki seorang kakak perempuan bernama Alice. Saat berusia tujuh tahun, Rosé bersama keluarganya pindah ke Melbourne, Australia.

Sejak kecil, Rosé sudah menunjukkan bakatnya dalam bidang musik. Ia gemar bernyanyi serta belajar bermain gitar dan piano. Ia juga aktif dalam paduan suara di gereja.

 

