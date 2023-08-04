17 Sekolah Unggulan Waiting List Masuk IKN, Wakil Kepala OIKN: Bukan Itu yang Saya Mau

JAKARTA - Sedikitnya ada 17 sekolah unggulan menunggu lampu hijau untuk berdiri di Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe mengatakan hal itu dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (UU) Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dia mengungkapkan bahwa dalam suatu pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada usulan untuk membangun sekolah unggulan seiring dengan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara. Akan tetapi, kata dia, ada baiknya justru sekolah lokal yang ditingkatkan kualitasnya menjadi unggulan.

"Saya protes. Maaf Pak Menteri, Pak Presiden, untuk sekolah unggul ada 17 yang sudah antri, tapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah bagaimana sekolah-sekolah lokal yang sudah ada di tingkatkan jadi sekolah unggul setara dengan sekolah-sekolah unggul yang itu," ucapnya, Jumat (4/8/2023).