Dipupuk Sri Mulyani, Kini Dana LPDP Capai Rp139 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hingga sampai saat ini mencapai Rp139,1 triliun. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan 11 tahun yang lalu dana di LPDP baru Rp1 triliun.

"Ini Pak Presiden, kita akan terus memupuk dana anggaran ini," ujar Sri Mulyani dalam Acara Puncak LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Sampai dengan hari ini, LPDP telah menyekolahkan dan memberikan beasiswa kepada 40.174 putra-putri terbaik. Ini adalah beasiswa yang terhitung murni LPDP. Kalau dengan Kemendikbud Ristek tercatat sebesar 159.752 penerima.

"Untuk Kementerian Agama, pemain baru tapi agresif bapak sekarang, 20.089 penerima. Jadi total penerima beasiswa LPDP itu 200 ribu kira-kira yang sekarang sedang menerima beasiswa," katanya.

Tak hanya itu, LPDP juga memberikan dana penelitian dan riset iberikan kepada 2.426 proyek riset yang didanai oleh LPDP.

"Kami mohon Bapak Presiden bisa melihat di luar ya bapak, karya-karya luar biasa dari anak-anak bangsa. Ada mobil listrik, bus listrik, motor listrik, kereta cepat, semuanya menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi budaya dan bahkan dari sisi kesehatan," ujarnya.