HOME EDUKASI SEKOLAH

Mikha Tambayong Bicara soal Edukasi Tak Hanya Didapat Lewat Kelas

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:50 WIB
Mikha Tambayong Bicara soal Edukasi Tak Hanya Didapat Lewat Kelas
Mikha Tambayong soal Edukasi Tak Hanya Didapat Lewat Kelas (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA – Aktris sekaligus penggiat pendidikan Mikha Tambayong mengatakan bahwa edukasi bisa diperoleh melalui berbagai cara, tidak hanya didapatkan di dalam kelas.

“Edukasi menurutku juga enggak selalu tentang pergi ke sekolah. Ada juga orang-orang yang suka mendengar edukasi lewat pengalaman, soft skill, dan sebagainya,” kata Mikha yang juga menjadi tenaga ahli di Kemenpora di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Bagi Mikha, edukasi menjadi isu yang paling dekat dengan dirinya. Dia mengatakan bahwa dipilihnya edukasi sebagai isu menarik karena manusia tidak pernah lepas dari hal tersebut. Edukasi merupakan awal, akar atau fondasi untuk kehidupan.

“Setiap orang pasti punya isunya masing-masing, ketika kita sudah peka terhadap sekeliling kita pasti punya isu yang terasa dekat untuk kita. Edukasi jadi isu terdekat bagi aku, karena edukasi adalah senjata, fondasi untuk kehidupan,” jelasnya.

Dapat dilihat melalui akun pribadi TikTok miliknya, Mikha Tambayong melakukan pendekatan personal dalam berbagi edukasi yakni dengan membuat banyak konten A Day In My Life dan menyelipkan berbagai informasi d idalamnya.

Melalui kesempatan yang dimilikinya sebagai konten kreator, Mikha Tambayong pun memiliki tujuan agar mampu menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke kota-kota besar untuk memperoleh pendidikan yang layak.

