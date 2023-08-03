Mengenal Latar Belakang Pendidikan 3 Capres 2024

JAKARTA - Mengenal latar belakang pendidikan 3 capres 2024. Latar belakang pendidikan 3 capres 2024 tentu menjadi salah satu parameter masyarakat untuk memilih calon presiden (capres) mendatang.

3 capres 2024 di antaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Berikut ini, mengenal latar belakang pendidikan 3 capres 2024 seperti dilansir berbagai sumber, Jakarta, Kamis (3/8/2023):

1. Prabowo Subianto

Lahir dengan memiliki nama lengkap Prabowo Subianto Djojohadikusumo pada 17 Oktober 1951, di Jakarta. Probowo merupakan putra dari pasangan pasangan Prof. Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan Danjen Kopassus. Kini Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan (Menhan) di pemerintahan Presiden Jokowi.

Prabowo mengawali pendidikannya di Sekolah Sumbangsih Jakarta di usia 5 tahun. Dikarenakan pemberontakan PRRI yang terjadi tahun 1957, Prabowo dan sekeluarga memutuskan pindah ke Padang dan pindah lagi ke Singapura.

Melanjutkan sekolah ke British Elementary School Singapura. Tidak berhenti sampai disitu, dikarenakan polemik yang terjadi Prabowo harus Kembali pindah ke Hong Kong.

Di Hong Kong, Prabowo bersekolah di Glenealy Junior School. Setelah dua tahun di Hongkong, Prabowo dan keluarga kemudian hijrah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di negeri Jiran, Prabowo juga menimba ilmu di Victoria Institute.

Pecahnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada kala itu lantas membuat Prabowo harus pindah ke Swiss dan bersekolah di American International School.

Setelah dari Swiss, Prabowo juga pindah ke Inggris dan tetap melanjutkan pendidikannya di American International School hingga 1968.

Pada tahun 1970, Prabowo memutuskan kembali ke Indonesia dan selanjutnya menimba ilmu di Akademi Militer (Akmil) Magelang hingga lulus pada 1974.

Setelah lulus, berlanjut lagi Prabowo bertugas dengan menjadi komandan di beberapa pasukan termasuk Komandan Peleton di Operasi Tim Nanggala di Timor Timur hingga Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.

Setelah purna tugas menjadi pasukan militer, Prabowo Subianto sempat menjadi seorang pebisnis ulung sebelum akhirnya terjun ke dunia politik hingga saat ini.