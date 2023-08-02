Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Contoh Sastra Bugis Mudah Dipahami dan Artinya, Unik dengan Ragam Dialek

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:40 WIB
10 Contoh Sastra Bugis Mudah Dipahami dan Artinya, Unik dengan Ragam Dialek
10 contoh sastra Bugis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 10 contoh sastra Bugis mudah dipahami dan artinya menarik untuk diketahui. Bahasa Bugis adalah bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan.

Bugis sendiri merupakan sebuah suku di Pulau Sulawesi, yaitu tepatnya di Makassar dan sekitarnya. Selain itu, bahasa Bugis juga termasuk ke dalam bahasa daerah yang memiliki banyak penutur.

Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, di antaranya ada dialek Soppeng, Pinrang, Bone, Wajo, Barru, dan Sinjai. Berikut sepuluh contoh sastra Bugis yang mudah dipahami beserta artinya yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (2/8/2023):

Contoh Sastra Bugis

1. Hendak Menjalin Hubungan Baik

“Melleki tapada melle; tapada mamminanga; tasiyallabuang.”

Artinya, “Marilah kita menjalin hubungan baik agar apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan.”

2. Bersikap Jujur

“Naiya tau malempuk-é manguruk manak-i tau sugi-é.”

Artinya, “Orang yang jujur sewarisan dengan orang kaya.”

3. Saling Menghargai Satu Sama Lain

“Olakku kuassukeki, olakmu muassukeki.”

Artinya, “Takaranku kujadikan ukuran, takaranmu kau jadikan ukuran.” Makna dari pepatah ini berarti setiap orang memiliki perspektif atau pandangan berbeda.

4. Bijak Dalam Mengelola Uang

“Balanca manemmui waramparammu, abbeneng anemmui, iakia aja’ mupalaowi moodala’mu enrenngé bagelabamu.”

Artinya, “Boleh engkau belanjakan harta bendamu, dan pakai untuk berbini, namun janganlah sampai kamu menghabiskan modal dan labamu.”

Makna di atas sebenarnya sebagai peringatan agar tidak menggunakan harta benda secara berlebihan atau boros.

5. Tidak Mengambil Hak Orang Lain

“Ajak mapoloi olona tauwe,”

Artinya “Jangan memotong (mengambil) hak orang lain.”

Makna di atas adalah setiap orang pasti memiliki keinginan masing-masing dalam hidup dan berhak untuk memperjuangkan keinginan tersebut. Namun, jangan sampai dalam mendapatkan keinginan dilakukan dengan mengambil hak orang lain.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180798/bahasa-MebA_large.jpg
5 Bahasa Asing yang Paling Dibutuhkan di Dunia Kerja Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/624/3180754/buku-fS2j_large.jpg
Daftar 15 Kata Bahasa Indonesia yang Mirip Bahasa Portugis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/624/3179371/miss_indonesia-19pw_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bagikan Tips Mudah Belajar Bahasa Inggris untuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/624/3167457/bahasa-c73W_large.jpg
3 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat dari Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/624/3166529/sekolah-iD5q_large.jpg
15 Contoh Majas Paradoks dan Pengertiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/624/3165066/aksara_jawa-891l_large.jpg
Kenapa Huruf Thailand Mirip Aksara Jawa?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement