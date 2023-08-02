10 Contoh Paragraf Argumentasi Singkat Berbagai Tema

Beberapa contoh paragraf argumentasi singkat berbagai tema menjadi elemen penting yang berguna untuk menyampaikan ide secara persuasi menarik diulas.

Secara garis besar, paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang bertujuan mengemukakan argumen yang diperkuat dengan data, fakta, dan bukti yang relevan. Paragraf ini memiliki fungsi untuk menyakinkan pembaca akan kebenaran yang disampaikan penulis.

Ciri-ciri paragraf argumentasi adalah berisikan pendapat penulis, terdapat fakta logis didalamnya, mengandung data faktual, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Berikut 10 contoh paragraf argumentasi singkat berbagai tema yang dipelajari:

1. Tema “Ketertinggalan Pendidikan di Indonesia”

Pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan pendidikan Negara-negara lain di dunia. Bahkan Negara kita masih kalah dengan Negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penduduk mereka yang mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan masih jauh tertinggal, apa lagi di daerah-daerahtertinggal seperti papua, NTT, NTB, dan masih banyak lagi.

Tertinggalnya pendidikan di daerah-daerah seperti itu disebabkan oleh tidak meratanya pendidikan di Negara kita. Pemerintah hanya membangun fasilitas-fasilitas pendidikan di daerah-daerah perkotaan. Selain itu, minimnya jumlah guru di daerah tersebut ikut membuat semakin jauhnya akses pendidikan di tempat itu. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidak merata dan tertinggal,sehingga tidak bisa bersaing dengan Negara-negara lain di dunia