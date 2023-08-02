Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Berapa Biaya Hidup Mahasiswa di Singapura?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:56 WIB
Berapa Biaya Hidup Mahasiswa di Singapura?
Biaya Hidup (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Biaya hidup mahasiswa di Singapura selalu menjadi pertimbangan dalam memutuskan kuliah di sana. Untuk bisa berkuliah di Singapura, Anda tentunya harus mempersiapkan segalanya dengan baik, termasuk aspek finansial.

Pasalnya, Singapura memiliki biaya hidup yang jauh lebih mahal daripada Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut estimasi biaya hidup mahasiswa di Singapura:

1. Biaya Kuliah

Biaya pokok pertama yang perlu dikeluarkan adalah biaya kuliah di kampus tempat Anda belajar. Setiap kampus tentunya memiliki biaya kuliah yang berbeda-beda, tergantung jurusan dan reputasi kampusnya.

Seperti contohnya biaya kuliah di Nasional University of Singapore (NUS) yang untuk jenjang S1 saja mulai dari SGD34.250 per tahun atau sekitarRp410.000 jika kurs Rupiah terhadap dolar Singapura sekitar Rp12.000.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728/roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181924/riwayat_pendidikan-GwUa_large.jpg
Riwayat Pendidikan Zohran Mamdani, Wali Kota Termuda dan Muslim Pertama di New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181920/riwayat_pendidikan-5rQm_large.jpg
Ini Pendidikan KGPAA Hamangkunegoro, Mahasiswa S2 UGM dan Putra Mahkota Keraton Surakarta yang Naik Takhta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement