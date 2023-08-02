Berapa Biaya Hidup Mahasiswa di Singapura?

JAKARTA- Biaya hidup mahasiswa di Singapura selalu menjadi pertimbangan dalam memutuskan kuliah di sana. Untuk bisa berkuliah di Singapura, Anda tentunya harus mempersiapkan segalanya dengan baik, termasuk aspek finansial.

Pasalnya, Singapura memiliki biaya hidup yang jauh lebih mahal daripada Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut estimasi biaya hidup mahasiswa di Singapura:

1. Biaya Kuliah

Biaya pokok pertama yang perlu dikeluarkan adalah biaya kuliah di kampus tempat Anda belajar. Setiap kampus tentunya memiliki biaya kuliah yang berbeda-beda, tergantung jurusan dan reputasi kampusnya.

Seperti contohnya biaya kuliah di Nasional University of Singapore (NUS) yang untuk jenjang S1 saja mulai dari SGD34.250 per tahun atau sekitarRp410.000 jika kurs Rupiah terhadap dolar Singapura sekitar Rp12.000.