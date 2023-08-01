Advertisement
Link dan Cara Mengecek Pengumuman Seleksi PPG Prajabatan 2023 Tahap 2
Marieska Harya Virdhani
Selasa, 01 Agustus 2023 |17:49 WIB
Link dan Cara Mengecek pengumuman seleksi PPG Prajabatan 2023 (Foto: Freepik)
<p><strong>JAKARTA -</strong> Link dan cara mengecek pengumuman seleksi PPG Prajabatan 2023 Tahap 2. Seleksi Pendidikan <a href="https://www.okezone.com/tag/program-pendidikan-profesi-guru">Profesi Guru</a> (PPG) dalam Program PPG Dalam Jabatan sudah diumumkan. Setelah dinyatakan lulus, peserta akan mengikuti tes wawancara sebelum akhirnya pengumuman seleksi tahap 3 pada 5 September 2023 mendatang.</p> <p>Dalam laman resmi <a href="https://www.okezone.com/tag/kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-riset-teknologi-kemendikbudristek">Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi </a>dikutip Selasa (1/8/2023), PPG Prajabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru. PPG Dalam Jabatan diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti kualifikasi di bawah standar (under qualification), dan guru-guru yang kurang kompeten (low competence).</p> <p> BACA JUGA:</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/612/2853094/dengarkan-keluh-kesah-para-guru-dan-siswa-penyandang-disabilitas-angkie-yudistia-kunjungi-slb-santi-rama-4h8zfIT5CO.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://lifestyle.okezone.com/read/2023/07/27/612/2853094/dengarkan-keluh-kesah-para-guru-dan-siswa-penyandang-disabilitas-angkie-yudistia-kunjungi-slb-santi-rama">Dengarkan Keluh Kesah Para Guru dan Siswa Penyandang Disabilitas, Angkie Yudistia Kunjungi SLB Santi Rama</a></div> </div> <p>Selain itu, guru di era revolusi industri 4.0 harus memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan critical thinking dan problem solving, communication and collaborative skill, creativity and innovation skill, information and communication technology literacy, contextual learning skill, serta information and media literacy. Program PPG Dalam Jabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, sehingga diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air dan dalam waktu yang bersamaan, diharapkan mampu menjawab permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. PPG Dalam Jabatan juga dirancang agar mampu membekali kemampuan problem solving, kritis, dan kreatif kepada calon guru profesional, melalui implementasi model pembelajaran dan kegiatan berbasis masalah (problem-based learning) dan proyek (project-based learning).</p> <p> BACA JUGA:</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/624/2852728/kedatangan-guru-bantu-siswa-australia-tertarik-bicara-dengan-orang-indonesia-d7yZ9oCk9L.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://edukasi.okezone.com/read/2023/07/26/624/2852728/kedatangan-guru-bantu-siswa-australia-tertarik-bicara-dengan-orang-indonesia">Kedatangan Guru Bantu, Siswa Australia Tertarik Bicara dengan Orang Indonesia</a></div> </div><p></p> </div> </section> <div id="paging"> <div class="title">Halaman:</div> <div class="box-nomor"> <a 