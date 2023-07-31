Bengawan UV UNS Raih Prestasi Internasional FIRA Roboworld Cup and Summit 2023 di Jerman

SURAKARTA - Bengawan Unmanned Vehicle (UV) Team Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sukses raih kemenangan dalam ajang Federation of International Robot Sport Association (FIRA) Roboworld Cup and Summit 2023 di Jerman. Dalam ajang ini, mereka merebut posisi pertama dalam kategori Emergency Service dan penghargaan Object Grasping pada kategori Emergency Service Technical Challenge.

Dalam acara Appreciation Day yang dilaksanakan di Gedung R. Ng. Ranggawarsita PUI Javanologi UNS, Senin (31/7/2023), Bengawan UV UNS memamerkan karya yang dipergunakan dalam kompetisi. Bengawan UV UNS mengirimkan 4 orang delegasi mahasiswa untuk bertanding di Jerman. Mereka adalah Diasdamara Fakhri Nugroho, Rakhli Dian Pramudya, Ibnu Naufal, serta M. Kholilul Hilmy B.

Mengutip uns.ac.id, Diasdamara Fakhri Nugroho selaku Koordinator Tim pada ajang FIRA Roboworld Cup and Summit 2023 menjelaskan bahwa kompetisi ini menggunakan drone atau pesawat nirawak. Dalam kategori Emergency Service, mereka ditantang menuntaskan misi dalam ruangan menggunakan drone yang telah dibuat. Misi tersebut adalah road tracking atau pelacakan jalan yang digunakan untuk kebutuhan pertolongan pertama, pencarian objek, dan pencitraan ruang.

Pembuatan drone yang dibawa Tim Bengawan UV UNS memakan waktu 6—8 bulan. Proses tersebut dimulai pada akhir 2022 dimana mereka mempersiapkan kebutuhan program, rangka, elektronis, hingga pematangan. Hingga pada saat kompetisi yang berlangsung 17—21 Juli 2023, tim Bengawan UV UNS memperoleh dua penghargaan.

"Alhamdulillah kita dapat first place kategori emergency service. Ada juga technical award yang bisa kita selesaikan, yaitu object grasping," ucap Dias.

Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T., selaku Pembina Bengawan UV UNS menjelaskan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam suatu kompetisi merupakan bentuk keselarasan dengan hobi yang dimiliki. Tidak hanya sampai disitu, mahasiswa dapat mengembangkan karya ciptaan mereka menjadi sebuah skripsi atau tugas akhir. Pihak kampus turut mendukung dengan kegiatan mahasiswa yang mengharumkan nama UNS hingga ke kancah internasional. UNS memberikan dukungan pendanaan dalam proses produksi, akomodasi, dan penghargaan bagi tim Bengawan UV dalam ajang ini.