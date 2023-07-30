Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Jurusan Kuliah Ini Bisa Wujudkan Impianmu Jadi ASN

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:02 WIB
10 Jurusan Kuliah Ini Bisa Wujudkan Impianmu Jadi ASN
10 Jurusan Kuliah yang Bisa Wujudkan Mimpi Jadi ASN/Foto: Okezone
JAKARTA - 10 Jurusan Kuliah ini bisa mewujudkan impianmu menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, profesi ASN sampai saat ini masih menjadi impian bagi banyak orang di Indonesia. Terbukti dari setiap seleksi CPNS dibuka, masyarakat akan berbondong-bondong mendaftar.

Setidaknya ada banyak alasan yang melandasi mengapa profesi ASN masih sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya ASN mendapat gaji tetap, belum termasuk tunjangan dan jaminan pensiun. Penghasilan yang tetap tersebut memungkinkan ASN memiliki kondisi keuangan yang stabil.

Berikut ini 10 jurusan kuliah yang berpotensi besar lulusannya diterima sebagai ASN dilansir beragam sumber, Minggu (30/7/2023).

1.Jurusan Politik dan Pemerintahan

2. Jurusan Kesehatan

3. Jurusan Pendidikan

4. Jurusan Manajemen

5. Jurusan Hukum

Halaman:
1 2
