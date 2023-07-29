Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa KKN UGM Kembangkan Puding Buah Naga untuk Bantu Atasi Stunting di Banyuwangi

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:13 WIB
Mahasiswa KKN UGM Kembangkan Puding Buah Naga untuk Bantu Atasi <i>Stunting</i> di Banyuwangi
A
A
A

BANYUWANGI - Beberapa wilayah di Banyuwangi masih terdapat sejumlah kasus stunting yang perlu mendapatkan perhatian.

Melihat kondisi tersebut maka mahasiswa KKN PPM UGM di Siliragung menggagas adanya puding buah naga. Menurut Koordinat Unit Siliragung, Andini Lestari, puding buah naga adalah inovasi pangan olahan yang dibuat untuk memenuhi asupan buah lokal pada anak-anak di Posyandu.

“Puding dipilih karena teksturnya yang lunak dan mudah dicerna oleh balita,” kata Andini di sela-sela Monev KKN UGM yang dihadiri Rektor UGM, Jumat (28/7/2023).

Manfaat puding buah naga ini menjadi alternatif makanan tambahan bergizi dan dapat digunakan sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak usia Posyandu yang memanfaatkan buah lokal sebagi bahan utama.

Ia menuturkan wilayah Siliragung dan sekitarnya selama ini dikenal sebagai salah satu sentra buah naga di Banyuwangi. Pembuatan puding buah naga ini relatif mudah dan kaya akan zat gizi yang baik untuk ibu hamil maupun balita.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/65/3124922/ugm-CBd8_large.jpg
Penjelasan UGM soal Polemik Ijazah Jokowi yang Dituding Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119503/ugm-Erg1_large.jpg
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/65/3111188/wamenkeu-jXwH_large.png
Wamenkeu Anggito Abimanyu Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM, Kenang Masa Jadi Asisten Peneliti Ayah Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement