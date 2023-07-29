Tanpa IPK dan Batas Usia, Yuk Simak Dapatkan Beasiswa S2 dan S3 Stanford University

JAKARTA - Pendaftaran beasiswa masuk Stanford University masih dibuka hingga 11 Oktober 2023. Bagi peserta beasiswa akan mendapatkan sejumlah manfaat, salah satunya biaya kuliah selama tiga tahun.

Selain itu, dapat biaya hidup, transportasi dan kebutuhan akademis lainnya. Kemudian, biaya penerbangan PP dari Stanford University sebanyak satu kali selama periode studi.

Stanford University merupakan kampus terbaik ketiga di dunia bersi QS WUR 2024. Bagi yang berminat bisa mendaftar melalui Knight Hennessy Sholars.

Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa di kampus yang berada di Amerika itu. Perlu diketahui, beasiswa ini tanpa syarat minimal IPK dan batas usia.

Calon mahasiswa harus mendaftar untuk tahun ajaran baru; Mendapatkan tawaran sebagai mahasiswa S2 atau S3 di Stanford University dan mendapat izin untuk menunda periode studi.