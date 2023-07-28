Horizon Karawang Bertransformasi Jadi Horizon University Indonesia

JAKARTA - Horizon Karawang yang sebelumnya telah dikenal lewat STIKes dan STMIK-nya kini bertransformasi menjadi Horizon University Indonesia sejak Senin 24 Juli 2023. Perubahan ini merupakan merupakan hasil merger dari tiga institusi pendidikan yaitu STIKes Horizon Karawang, STMIK Horizon Karawang, dan STIE Triguna Bogor yang bertujuan meningkatkan daya saing global.

Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 595/E/O/2023 yang diserahkan di Aula Gedung A LLDIKTI IV, Bandung oleh Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T. selaku kepala LLDIKTI IV.

Perubahan itu menjadikan tiga institusi pendidikan di bawah Horizon Karawang tersebut melebur dalam tiga fakultas di Horizon University Indonesia. Yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan (dengan program studi Profesi Ners, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan), Fakultas Ilmu Komputer (dengan program studi S1 Informatika dan S1 Sistem Informasi), serta Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (dengan program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi).

Assistant Chief Operations Officer Horizon University Indonesia, Dannia Andasari Ardin mengungkapkan, peningkatan status menjadi universitas bukan hanya akan membuat Horizon Karawang yang kini menjadi Horizon University Indonesia menjadi lebih diminati dan dipandang lebih prestisius. Namun juga dengan berbagai kelebihan sebagai universitas, akan lebih memungkinkan dalam bersaing dan menyediakan pendidikan berkualitas yang terjangkau untuk mencetak generasi muda yang berdaya saing global.

“Dengan status sebagai universitas, kini para mahasiswa dan para lulusan akan mempunyai kesempatan yang lebih baik dan berdaya saing global sehingga peluang kerja yang dimiliki sangat terbuka lebar,” tambah Dannia.