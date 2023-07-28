Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Horizon Karawang Bertransformasi Jadi Horizon University Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:00 WIB
Horizon Karawang Bertransformasi Jadi Horizon University Indonesia
Horizon University Indonesia. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Horizon Karawang yang sebelumnya telah dikenal lewat STIKes dan STMIK-nya kini bertransformasi menjadi Horizon University Indonesia sejak Senin 24 Juli 2023. Perubahan ini merupakan merupakan hasil merger dari tiga institusi pendidikan yaitu STIKes Horizon Karawang, STMIK Horizon Karawang, dan STIE Triguna Bogor yang bertujuan meningkatkan daya saing global.

Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 595/E/O/2023 yang diserahkan di Aula Gedung A LLDIKTI IV, Bandung oleh Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T. selaku kepala LLDIKTI IV.

Perubahan itu menjadikan tiga institusi pendidikan di bawah Horizon Karawang tersebut melebur dalam tiga fakultas di Horizon University Indonesia. Yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan (dengan program studi Profesi Ners, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan), Fakultas Ilmu Komputer (dengan program studi S1 Informatika dan S1 Sistem Informasi), serta Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (dengan program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi).

Assistant Chief Operations Officer Horizon University Indonesia, Dannia Andasari Ardin mengungkapkan, peningkatan status menjadi universitas bukan hanya akan membuat Horizon Karawang yang kini menjadi Horizon University Indonesia menjadi lebih diminati dan dipandang lebih prestisius. Namun juga dengan berbagai kelebihan sebagai universitas, akan lebih memungkinkan dalam bersaing dan menyediakan pendidikan berkualitas yang terjangkau untuk mencetak generasi muda yang berdaya saing global.

“Dengan status sebagai universitas, kini para mahasiswa dan para lulusan akan mempunyai kesempatan yang lebih baik dan berdaya saing global sehingga peluang kerja yang dimiliki sangat terbuka lebar,” tambah Dannia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement