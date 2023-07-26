Kuliah Fleksibel dan Lulusan Berkualitas, Temukan Faktanya di Kampus Ini!

Ilustrasi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja memimpikan perguruan tinggi yang menerapkan sistem kuliah fleksibel dan lulus berkualitas (Foto: Dok Freepik/jcomp)

JAKARTA - Kuliah fleksibel dan lulusan berkualitas tentunya menjadi pertimbangan utama setiap calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Terlebih lagi bagi Anda yang punya aktivitas lain selain menjadi mahasiswa.

Yup, kini tidak ada lagi alasan telat kuliah karena sudah terlanjur bekerja, biaya mahal, ataupun jam kuliah yang menyita waktu. Banyaknya program kuliah kelas karyawan, kuliah jarak jauh atau kuliah online bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan akses pendidikan perguruan tinggi, lho.

Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan impian bagi banyak orang, khususnya para generasi muda. Dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, maka Anda bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi diri, serta menunjang karir pekerjaan.

Oleh karena itu, Anda harus memilih kampus yang benar-benar tepat untuk mendukung kebutuhan kerja dan kuliah. Universitas Terbuka (UT) bisa menjadi solusi jitu bagi Anda yang ingin tetap kuliah dengan nyaman, sebab UT menawarkan solusi kuliah fleksibel dan lulusan berkualitas tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Kampus yang diresmikan pada 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 ini memang dirancang untuk memfasilitasi mereka yang tidak mempunyai kesempatan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi karena berbagai hambatan, seperti faktor ekonomi, geografis, dan demografis.

Berikut fakta yang wajib Anda tahu, mengapa UT menjadi alternatif yang ciamik untuk dipilih:

1. Fleksibel dengan Terapkan Sistem Belajar Jarak Jauh dan Terbuka

Salah satu keunggulan UT adalah fleksibel yakni dengan menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Sistem belajar jarak jauh merupakan pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi).

Sedangkan sistem belajar terbuka berarti tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat).

2. Lulusan UT Menduduki Posisi Strategis dalam Pemerintahan