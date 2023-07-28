Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Australia Buka Pendaftaran Beasiswa Australia Awards Indonesia, Dukung Pengembangan IKN

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:26 WIB
Australia Buka Pendaftaran Beasiswa Australia Awards Indonesia, Dukung Pengembangan IKN
Foto: Australiaawardsindonesia.org.
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Australia membuka pendaftaran beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara. Beasiswa ini diumumkan bersama oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia pada Pertemuan Pemimpin Tahunan Australia-Indonesia pada 4 Juli 2023.

Program ini merupakan sebuah kesempatan luar biasa bagi generasi pemimpin dunia berikutnya dari Indonesia untuk menjadi agen perubahan dan berkontribusi dalam pertukaran pengetahuan di berbagai bidang penting untuk mengembangkan ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

Terdapat 10 Beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara akan diberikan kepada para calon pemimpin Indonesia untuk menempuh studi pascasarjana penuh waktu di Monash University, Indonesia, yang akan dimulai pada bulan Oktober 2023. Monash University mendirikan kampus-dalam-negeri Universitas Australia pertama di Indonesia pada 2020.

Para pemohon akan dinilai berdasarkan kualitas profesional dan pribadi mereka, kompetensi akademis, dan yang terpenting, potensi mereka untuk memberikan dampak terhadap tantangan pembangunan di Indonesia. Para pemohon nantinya akan diminta untuk menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi pada pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperoleh melalui studi mereka.

Halaman:
1 2
