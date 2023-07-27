Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Program Beasiswa S2 di Jerman, Pendaftaran Dibuka hingga 31 Juli 2023

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:05 WIB
Program Beasiswa S2 di Jerman, Pendaftaran Dibuka hingga 31 Juli 2023
Beasiswa. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Luar Negeri Federasi Jerman, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Helmut-Schmidt-Programme Master's Scholarships for Public Policy and Good Governance 2024 membuka beasiswa. Beasiswa ini menyasar mahasiswa sarjana dari sejumlah negara, yaitu Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta negara-negara Timur Tengah.

Beasiswa S2 ini ditujukan untuk bidang perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini demi melatih para calon pemimpin supaya berperan aktif dalam perkembangan sosial dan ekonomi di negara asalnya.

Beasiswa ini masih membuka pendaftaran hingga 31 Juli 2023. Berikut syarat pendaftar beasiswa, dikutip dari situs DAAD :

Syarat Pendaftar

1. Bergelar sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik, Hukum, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Administrasi (gengan nilai di atas rata-rata).

2. Bersedia berkontribusi aktif dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di negara asal.

3. Punya pengalaman yang relevan dengan program (pengalaman profesional, magang, keterlibatan politik/sosial).

Sementara itu, sejumlah pendaftar perlu disyaratkan sejumlah dokumen, seperti berikut ini :

1. Daftar cek dan daftar kriteria yang ditandatangani yang telah dicentang.

2. Formulir aplikasi.

3. Motivation letter.

4. Curriculum vitae (format: europass).

5. Ijazah dan transkrip, serta dokumen grading system.

6. Surat keterangan berpartisipasi pada pengalaman profesional/bukti kegiatan politik/pelayanan masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Beasiswa S2 Beasiswa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement