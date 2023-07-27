Program Beasiswa S2 di Jerman, Pendaftaran Dibuka hingga 31 Juli 2023

JAKARTA - Kantor Luar Negeri Federasi Jerman, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Helmut-Schmidt-Programme Master's Scholarships for Public Policy and Good Governance 2024 membuka beasiswa. Beasiswa ini menyasar mahasiswa sarjana dari sejumlah negara, yaitu Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta negara-negara Timur Tengah.

Beasiswa S2 ini ditujukan untuk bidang perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini demi melatih para calon pemimpin supaya berperan aktif dalam perkembangan sosial dan ekonomi di negara asalnya.

Beasiswa ini masih membuka pendaftaran hingga 31 Juli 2023. Berikut syarat pendaftar beasiswa, dikutip dari situs DAAD :

Syarat Pendaftar

1. Bergelar sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik, Hukum, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Administrasi (gengan nilai di atas rata-rata).

2. Bersedia berkontribusi aktif dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di negara asal.

3. Punya pengalaman yang relevan dengan program (pengalaman profesional, magang, keterlibatan politik/sosial).

Sementara itu, sejumlah pendaftar perlu disyaratkan sejumlah dokumen, seperti berikut ini :

1. Daftar cek dan daftar kriteria yang ditandatangani yang telah dicentang.

2. Formulir aplikasi.

3. Motivation letter.

4. Curriculum vitae (format: europass).

5. Ijazah dan transkrip, serta dokumen grading system.

6. Surat keterangan berpartisipasi pada pengalaman profesional/bukti kegiatan politik/pelayanan masyarakat.