HOME EDUKASI KAMPUS

Puluhan Mahasiswa UIN Jakarta Bakal Kuliah di Luar Negeri Lewat Jalur Beasiswa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:05 WIB
Puluhan Mahasiswa UIN Jakarta Bakal Kuliah di Luar Negeri Lewat Jalur Beasiswa
JAKARTA — Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) bakal melanjutkan studi keluar negeri setelah dinyatakan lulus Seleksi Wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit pada Beasiswa Non-Gelar MoRA Overseas Student Mobility Awards (MOSMA) 2023.

Informasi kelulusan disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendis Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi M.Ag dalam surat pengumuman Nomor B-795.1 Tahun 2023 tentang Calon Penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Non-Gelar MOSMA 2023 Kementerian Agama. “Calon penerima beasiswa akan dihubungi Tim Manajemen Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit,” sebutnya dikutip dari lama resmiUIN Jakarta uinjkt.ac.id.

Lebih lanjut Profesor Zainul Hamdi menambahkan, calon penerima beasiswa dapat ditetapkan sebagai penerima beasiswa jika tidak menerima double funding selama mengikuti Program Beasiswa MOSMA dan diterima di perguruan tinggi negara tujuan.

Bagi calon penerima dengan status pendidikan di jenjang magister dan doktor diwajibkan memiliki Letter of Acceptance dan bukti korespondensi dengan supervisor perguruan tinggi tujuan. “Sebelum tanggal 7 Agustus 2023,” tambahnya.

Data yang berhasil dihimpun Pusat Layanan Kerjasama Internasional (PLKI) UIN Jakarta mencatat 34 mahasiswa UIN Jakarta dari total 124 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam se-Indonesia yang dinyatakan lolos seleksi. Rinciannya, 21 mahasiswa ke perguruan tinggi AS, 9 mahasiswa ke perguruan tinggi Tunisia/Maroko, 2 mahasiswa ke perguruan tinggi Malaysia, dan satu orang ke Inggris.

