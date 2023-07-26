Mahasiswa UNS Raih Grand Prix pada Ajang 3rd Daesang Eat Film Festival 2023

JAKARTA - Prestasi di kancah internasional kembali diukir mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kali ini prestasi tersebut dipersembahkan Sally Devina Prasetya Ningrum dari Program Studi (Prodi) Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) UNS.

Sally berhasil meraih Grand Prix pada ajang 3rd Daesang Eat Travel Film Festival 2023 dan membawa pulang 10 Juta Won Korea (KRW). Ajang 3rd Daesang Eat Travel Film Festival merupakan exchange program yang diadakan Daesang Group Company yang berpusat di Korea Selatan. Kegiatan pertukaran budaya tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa dari 3 negara, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Korea yang melakukan perjalanan dari negara masing-masing untuk memproduksi film pendek tentang budaya dan makanan yang berbeda.

Film pendek ini bertemakan “Food and Respect” dan menggunakan smartphone dalam proses produksinya. Adapun produksi dan promosi film pendek ini dilakukan secara berkelompok yang berisi 6 orang dari 3 negara berbeda.

Atas raihan ini, Sally mengaku senang dan bersyukur.

“Benar-benar unbelievable moment yang pernah kurasakan karena berhasil meraih kesempatan emas ini. Sangat bersyukur karena memiliki tim yang kompak, seru, dan menyenangkan dalam proses produksi dan juga travelling ke 3 negara,” ujar Sally dalam siaran pers yang diterima, Rabu (26/7/2023).