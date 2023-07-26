Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UNS Raih Grand Prix pada Ajang 3rd Daesang Eat Film Festival 2023

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:36 WIB
Mahasiswa UNS Raih Grand Prix pada Ajang 3rd Daesang Eat Film Festival 2023
Mahasiswa UNS raih Grand Prix pada ajang 3Rd Daesang Eat Film Festival 2023. (Humas UNS)
A
A
A

JAKARTA - Prestasi di kancah internasional kembali diukir mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kali ini prestasi tersebut dipersembahkan Sally Devina Prasetya Ningrum dari Program Studi (Prodi) Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) UNS.

Sally berhasil meraih Grand Prix pada ajang 3rd Daesang Eat Travel Film Festival 2023 dan membawa pulang 10 Juta Won Korea (KRW). Ajang 3rd Daesang Eat Travel Film Festival merupakan exchange program yang diadakan Daesang Group Company yang berpusat di Korea Selatan. Kegiatan pertukaran budaya tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa dari 3 negara, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Korea yang melakukan perjalanan dari negara masing-masing untuk memproduksi film pendek tentang budaya dan makanan yang berbeda.

Film pendek ini bertemakan “Food and Respect” dan menggunakan smartphone dalam proses produksinya. Adapun produksi dan promosi film pendek ini dilakukan secara berkelompok yang berisi 6 orang dari 3 negara berbeda.

Atas raihan ini, Sally mengaku senang dan bersyukur.

“Benar-benar unbelievable moment yang pernah kurasakan karena berhasil meraih kesempatan emas ini. Sangat bersyukur karena memiliki tim yang kompak, seru, dan menyenangkan dalam proses produksi dan juga travelling ke 3 negara,” ujar Sally dalam siaran pers yang diterima, Rabu (26/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mahasiswa UNS UNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136229/uns-xZ7X_large.jpg
Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124194/sofie_imam_faizal-UHPo_large.png
Sosok Sofie Imam Faizal, Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia yang Jadi Mahasiswa S2 di UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/65/3112820/uns-a08m_large.png
UNS Kukuhkan 29 Guru Besar, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/65/3087248/uns-dan-universitas-canberra-kerjasama-penelitian-bis-listrik-H338DJDSS2.jpg
UNS dan Universitas Canberra Kerjasama Penelitian Bis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/65/3085787/tim-pkm-uns-beri-pelatihan-pengolahan-limbah-genting-jadi-penutup-dinding-3-dimensi-0tqiBIYKgs.jpg
Tim PKM UNS Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Genting Jadi Penutup Dinding 3 Dimensi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement