Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa KIP Selamatkan Remaja Perempuan dari Budaya Pernikahan Dini

Antara , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |05:41 WIB
Beasiswa KIP Selamatkan Remaja Perempuan dari Budaya Pernikahan Dini
A
A
A

BONDOWOSO - Siti, bukan nama sebenarnya, tak henti-henti memanjatkan syukur kepada Allah Swt. atas beasiswa kuliah yang diterimanya.

Rasa syukur itu bukan hanya karena dia bisa menikmati kuliah di tengah keterbatasan ekonomi orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani.

Jika saja Pemerintah tidak menggelontorkan dana untuk anak-anak muda berprestasi dari kalangan keluarga miskin itu, harapan gadis asal Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, untuk kuliah hanya akan menjadi mimpi, jauh dari kenyataan.

Pilihan pada umumnya, gadis seperti Siti, setelah lulus SMA atau SMK tidak kuliah, paling gampang adalah melamar pekerjaan menjadi penjaga toko di kota, dengan jaminan masa depan yang tidak menentu. Pilihan lainnya adalah ikut familinya merantau ke Pulau Bali untuk menjadi pembantu rumah tangga atau pelayan toko.

Nasib paling buruk yang sangat mungkin ia hadapi adalah dipaksa menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Orang tua di desa sering merasa tidak nyaman melihat anak gadisnya yang menganggur tidak segera dilamar oleh pemuda untuk dijadikan istri.

Berkat hadirnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), selain bisa menikmati bangku pendidikan tinggi dengan gratis, Siti juga mampu keluar dari perangkap budaya nikah dini di desanya.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah salah satu program Pemerintah Pusat dalam upaya membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/65/3182418//mnc_university-tZfP_large.jpeg
Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital, MNC University Ajak Generasi Muda Berinovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182333//kampus-lQvh_large.jpg
Ini Perbedaan Gelar PhD dengan Doktoral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182302//jurusan-Cs1y_large.jpg
Daftar Jurusan Tersepi tapi Punya Prospek Kerja Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/65/3181849//ui-zv1a_large.jpg
Jadi Tempat Pengembangan Ilmu, Kampus Tak Bisa Dikelola Seperti Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463//mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461//mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement