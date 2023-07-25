Ratusan Calon Maba Mengundurkan Diri, Ini Penjelasan Universitas Brawijaya

MALANG - Ratusan calon mahasiswa baru (maba) Universitas Brawijaya (UB) mengundurkan diri usai dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Mundurnya ratusan mahasiswa UB ini menjadi perbincangan di beberapa akun media sosial Twitter salah satunya @sbmptnfess.

Akun tersebut mengunggah sebuah cuitan "ini kenapa pada mengundurkan diri". Namun tak disebutkan penyebab pasti ratusan calon mahasiswa UB mengundurkan diri.

Kepala Sub Bagian Humas dan Kearsipan UB, Kotok Guritno, meluruskan kabar tersebut. Ia menjelaskan, ratusan calon maba itu tidak mengundurkan diri, tapi tidak mendaftar ulang usai diumumkan lolos SNBT.

"Kebijakan kami, jika tidak melakukan daftar ulang dianggap mundur," ucap Kotok Guritno saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Pada 2023, Kotok menyebutkan, ada 83 calon mahasiswa dari jalur Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi (SNBP) atau 11,5 persen penerima tidak melakukan daftar ulang.

Selain itu, ada sebanyak 430 calon mahasiswa yang lolos jalur SNBT atau sebanyak 17,5 persen dari yang total calon mahasiswa yang diterima juga tak melakukan daftar ulang.

"Tahun ini ada 83 calon maba jalur SNBP tidak melakukan daftar ulang dan 430 calon maba yang lolos SNBT," ucap dia.

Pihaknya menganggap para calon maba ini tidak mendaftar ulang karena telah diterima di beberapa kampus lain maupun lolos seleksi pada perguruan tinggi kedinasan.

"Yang kami ketahui, mereka mengundurkan diri adalah karena diterima di kampus lain atau lolos seleksi di perguruan tinggi kedinasan," tuturnya.

BACA JUGA: Berikut Biaya IPI Jalur Mandiri Universitas Brawijaya untuk Calon Mahasiswa Baru

Kotok menyatakan bahwa hampir setiap tahun ada saja calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang. Jumlahnya pun tak sedikit, sehingga kuota yang tersisa itu dialihkan ke pendaftaran tahap berikutnya.