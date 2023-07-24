Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bak Miliki Kekuatan Super, Ini 3 Soft Skill yang Digunakan Orang-Orang Sukses di Tempat Kerja

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:55 WIB
<i>Bak</i> Miliki Kekuatan Super, Ini 3 <i>Soft Skill</i> yang Digunakan Orang-Orang Sukses di Tempat Kerja
{Soft skill} sangat dibutuhkan saat bekerja (Foto: Envato Elements)
A
A
A

LONDON - Jutawan dan CEO sama-sama menggembar-gemborkan pentingnya menjadi produktif, terorganisir, dan bekerja 24 jam selama tujuh hari untuk membangun karier yang sukses.

Sarah Sarkis, seorang psikolog dan direktur senior psikologi kinerja Exos, mengatakan, meskipun ini mungkin benar, namun ada keterampilan berbeda yang memberi orang sukses keunggulan kompetitif di tempat kerja. Yakni menjadi pendengar yang baik.

Di Exos, sebuah perusahaan pembinaan kinerja, Sarkis dan tim ahli gizi, terapis fisik, dan pakar kesehatan lainnya mengajari para pemain NFL, eksekutif di perusahaan Fortune 100 seperti Intel dan Humana, dan profesional lainnya tentang cara berkembang di lingkungan bertekanan tinggi.

Sarkis telah menemukan apa yang membedakan orang berprestasi tinggi dari orang lain. Yakni ereka unggul dalam berkomunikasi - dan mendengarkan secara aktif adalah bagian penting yang kerap diremehkan.

“Hanya sedikit orang yang tahu bagaimana hadir sepenuhnya dalam percakapan dan menanggapi dengan serius apa yang dikatakan orang lain,” terangnya, dikutip CNBC.

Sebaliknya, kebanyakan orang jatuh ke dalam perangkap mendengarkan tanpa mendengarkan sudut pandang orang lain.

“Anda memasuki percakapan yang disiapkan untuk akhir yang Anda inginkan, atau terganggu… apakah itu memutar mata Anda, terengah-engah, memotong seseorang atau terganggu oleh ponsel Anda. Namun terkadang gaya mendengarkan inilah yang menyebabkan percakapan, negosiasi, dan konflik Anda menyimpang,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
