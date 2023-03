JAKARTA – Buddyku, platform digital yang diluncurkan perusahaan media terbesar di Indonesia, MNC Group memiliki program edukasi digital untuk generasi muda. Buddyku mempersiapkan berbagai rangkaian acara dalam beberapa tema: Goes to Campus, Goes to School, BuddyKu Fest dan BuddyKu Motivation.

Dalam programnya, Buddyku tidak pernah memberikan batasan pengunjung yang ingin menghadiri acara yang diadakan. Contohnya, pada program BuddyKu Goes to Campus yang diadakan di beberapa kampus tertentu, bukan berati orang yang terdaftar sebagai mahasiswa saja yang boleh mendaftar.

Setiap orang dari berbagai kalangan dan usia diperbolehkan mengikuti setiap kegiatan acara program BuddyKu secara gratis. Sertifikasi BuddyKu juga diberikan bagi siapapun yang mengikuti program meskipun tidak memiliki latar belakang ilmu teknologi atau digital.

β€œKita memang ingin mendorong generasi muda Indonesia memiliki semangat dan menambah skill untuk beradaptasi di era digital ini.” terang Aldi Hawari selaku Business Development and Partnership BuddyKu.

Mengikuti setiap program yang dilaksanakan oleh BuddyKu ini tidak diperlukan cara yang sulit hanya dibutuhkan pendaftaran yang dilakukan sebelum acara dilaksanakan.

