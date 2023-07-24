Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bikin Bangga! Satrio Djajoesman Sukses Sabet Medali Olimpiade Matematika Internasional

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:04 WIB
Bikin Bangga! Satrio Djajoesman Sukses Sabet Medali Olimpiade Matematika Internasional
Satrio Djajoesman sabet medali olimpiade matematika (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bagoes Satrio Djajoesman (15) bikin bangga bangsa dan negara Indonesia usai sukses menyabet bronze medal dalam Babak Final World Mathematics Invitational (WMI) 2023 di Yonsei University, Seoul, Korea Selatan.

"Saya senang sekali bisa ikut olimpiade, ajang internasional sampai Final Global Round WMI," ujar Satrio, Siswa Mentari Intercultural School Jakarta itu, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (24/7/2023).

Selain matematika, siswa yang karib disapa Rio itu, ternyata penyuka programming dan piano. Dia merupakan bagian dari ratusan siswa dari Tim Indonesia.

Mereka bersaing ketat dengan 1.275 siswa dari 17 negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Bulgaria, Singapura, Tiongkok, Thailand dan Korea Selatan.

"Saya suka matematika tapi soal-soal di WMI ini sangat sulit," kenang Rio.

Cucu Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman ini bersyukur bisa membanggakan Indonesia, orang tua, dan sekolahnya.

"Semoga tahun depan bisa memenangkan yang lebih baik lagi," kata Rio.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement