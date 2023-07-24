Bikin Bangga! Satrio Djajoesman Sukses Sabet Medali Olimpiade Matematika Internasional

JAKARTA - Bagoes Satrio Djajoesman (15) bikin bangga bangsa dan negara Indonesia usai sukses menyabet bronze medal dalam Babak Final World Mathematics Invitational (WMI) 2023 di Yonsei University, Seoul, Korea Selatan.

"Saya senang sekali bisa ikut olimpiade, ajang internasional sampai Final Global Round WMI," ujar Satrio, Siswa Mentari Intercultural School Jakarta itu, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (24/7/2023).

Selain matematika, siswa yang karib disapa Rio itu, ternyata penyuka programming dan piano. Dia merupakan bagian dari ratusan siswa dari Tim Indonesia.

Mereka bersaing ketat dengan 1.275 siswa dari 17 negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Bulgaria, Singapura, Tiongkok, Thailand dan Korea Selatan.

"Saya suka matematika tapi soal-soal di WMI ini sangat sulit," kenang Rio.

Cucu Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman ini bersyukur bisa membanggakan Indonesia, orang tua, dan sekolahnya.

"Semoga tahun depan bisa memenangkan yang lebih baik lagi," kata Rio.