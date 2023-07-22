Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNS Raih 3 Penghargaan IKU dari Kemendikbudristek

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:28 WIB
UNS Raih 3 Penghargaan IKU dari Kemendikbudristek
UNS raih 3 penghargaan IKU dari Kemendikbudristek. (Dok Humas UNS)
A
A
A

JAKARTA – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali menorehkan prestasi yang mengesankan pada 2023. Berdasarkan pengumuman penghargaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Jumat (21/7/2023) di Hotel JW Mariot Jakarta, UNS menduduki posisi kedua di Liga PTNBH atau berada pada top 10% dari 16 PTNBH yang berada di liga tersebut.

UNS membuntuti ITS dan berada di atas PTN-BH terkemuka, seperti UI, UGM, ITB , IPB dan lain-lain.

Selain itu, UNS memperoleh tambahan penghargaan, yaitu meraih dua keunggulan, masing-masing di IKU 6 (program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia) dan IKU 7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif). Keberhasilan UNS merebut juara IKU 7 merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya meraih IKU yang sama pada 2021.

Rektor UNS, Prof Jamal Wiwoho menyampaikan, perasaan syukurnya atas pencapaian tersebut. Prof Jamal mengungkapkan capaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya UNS juga berada pada peringkat kedua dari 12 PTNBH, pada tahun ini peringkat kedua dari 16 PTNBH, yang terdiri atas USU, Unand, UNP, UI, ITB, IPB, Unpad, UPI, Undip, UGM, Unair, ITS, UB, UM, Unhas, dan UNS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136229/uns-xZ7X_large.jpg
Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124194/sofie_imam_faizal-UHPo_large.png
Sosok Sofie Imam Faizal, Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia yang Jadi Mahasiswa S2 di UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/65/3112820/uns-a08m_large.png
UNS Kukuhkan 29 Guru Besar, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/65/3087248/uns-dan-universitas-canberra-kerjasama-penelitian-bis-listrik-H338DJDSS2.jpg
UNS dan Universitas Canberra Kerjasama Penelitian Bis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/65/3085787/tim-pkm-uns-beri-pelatihan-pengolahan-limbah-genting-jadi-penutup-dinding-3-dimensi-0tqiBIYKgs.jpg
Tim PKM UNS Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Genting Jadi Penutup Dinding 3 Dimensi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement