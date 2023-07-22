UNS Raih 3 Penghargaan IKU dari Kemendikbudristek

JAKARTA – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali menorehkan prestasi yang mengesankan pada 2023. Berdasarkan pengumuman penghargaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Jumat (21/7/2023) di Hotel JW Mariot Jakarta, UNS menduduki posisi kedua di Liga PTNBH atau berada pada top 10% dari 16 PTNBH yang berada di liga tersebut.

UNS membuntuti ITS dan berada di atas PTN-BH terkemuka, seperti UI, UGM, ITB , IPB dan lain-lain.

Selain itu, UNS memperoleh tambahan penghargaan, yaitu meraih dua keunggulan, masing-masing di IKU 6 (program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia) dan IKU 7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif). Keberhasilan UNS merebut juara IKU 7 merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya meraih IKU yang sama pada 2021.

Rektor UNS, Prof Jamal Wiwoho menyampaikan, perasaan syukurnya atas pencapaian tersebut. Prof Jamal mengungkapkan capaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya UNS juga berada pada peringkat kedua dari 12 PTNBH, pada tahun ini peringkat kedua dari 16 PTNBH, yang terdiri atas USU, Unand, UNP, UI, ITB, IPB, Unpad, UPI, Undip, UGM, Unair, ITS, UB, UM, Unhas, dan UNS.