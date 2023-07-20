Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Biaya Hidup Mahasiswa di Malaysia? Ini Hitungannya

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:27 WIB
Berapa Biaya Hidup Mahasiswa di Malaysia? Ini Hitungannya
Ilustrasi kuliah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Malaysia seringkali menjadi incaran pelajar Indonesia yang ingin menempuh perkuliahan di luar negeri. Selain jarak yang berdekatan dengan Indonesia, kemiripan budaya yang dimiliki oleh negara ini membuat pelajar Indonesia tertarik untuk berkuliah di Malaysia.

Biaya hidup yang relatif murah juga menjadi alasan negara ini diminati oleh pelajar yang ingin merantau ke luar negeri. Berikut biaya hidup mahasiswa yang berkuliah di Malaysia dikutip dari berbagai sumber:

1. Tempat Tinggal

Untuk tempat tinggal, mahasiswa bisa memilih untuk tinggal di asrama kampus untuk mengurangi pengeluaran biaya untuk transportasi. Namun ada beberapa pilihan akomodasi bagi mahasiswa yang akan merantau di Malaysia seperti flat atau rusun, apartemen, hingga kondominium.

Untuk harga sewa flat atau rusun menjadi pilihan yang paling murah. Untuk harga sewa satu unit flat atau rusun sekitar RM600 (Rp2.040.000) per bulan dan dapat ditempati beberapa orang. untuk harga sewa apartemen, biayanya sekitar RM800 (Rp2.720.000) per bulan, dan kondominium mulai dari RM1.000 (Rp3,4 juta) hingga RM3.000.

2. Biaya Makan

Biaya makan merupakan biaya yang penting, karena biaya inidikeluarkan setiap harinya. Biaya makan di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Setiap orang memiliki biaya yang berbeda untuk biaya makan di Malaysia. Untuk membeli nasi dengan lauk pauk standar biaya yang dikeluarkan sekitar RM5-RM7 atau Rp17.000-Rp23.800. sementara itu, untuk makan di mall biaya yang dikeluarkan sekitar RM15 hingga RM30 atau Rp51.000-Rp102.000

