Kunjungi UUM, Dosen FISIP Komitmen Upayakan UNS Jadi Kampus Kelas Dunia

JAKARTA - Perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melakukan kunjungan ke Universiti Utara Malaysia (UUM) di Sintok, Kedah, Malaysia pada 16-18 Juli 2023.

Kunjungan tersebut sebagai bentuk berkomitmen mendukung upaya UNS menjadi World Class University (WCU). Salah satunya dengan melalui kerja sama dengan universitas luar negeri berperingkat tinggi di lembaga perankingan QS.

Perwakilan FISIP UNS yang berangkat UUM yakni, Dekan FISIP UNS, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, bersama Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FISIP UNS, Ahmad Zuber, dan Dosen Prodi Administrasi Negara FISIP UNS sekaligus Kepala UPT Kerjasama dan Layanan Internasional UNS, Rino Ardhian Nugroho.

UUM merupakan salah satu public university yang berkembang cepat. Pada tahun 2023 ini UUM mendapatkan peringkat QS by Subject pada ranking 151- 200. Cepatnya pertumbuhan ini membuat FISIP UNS tertarik untuk bekerja sama dengan School of Government (SOG) UUM.

“Setelah melalui interaksi yang panjang antara FISIP UNS dan SOG UUM, dimulai dari visiting lecture Dr. Muslimin Wallang dari SOG UUM ke UNS pada 2020 lalu, diikuti dengan student exchange mahasiswa FISIP UNS ke SOG UUM pada 2021, dan yang terbaru adalah visiting lecture Accosiate Professor Dr. Halimah Abdul Manaf pada awal 2023 kemarin,” ujar Ismi dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA: UNS Kembangkan Hand Sanitizer Gel Non Alkohol dari Minyak Sereh

Kemudian, pada 16-18 Juli 2023 kemarin, SOG UUM mengundang FISIP UNS untuk melakukan kegiatan akademik berupa visiting lecture dan international community services. Pada visiting lecture, SOG UUM mengundang Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, untuk memberikan kuliah dengan tema Policy Framework for Gender-Sensitive Public Governance in Indonesia; Ahmad Zuber, dengan tema Public Policy on Rural Development in Indonesia dan Rino Ardhian Nugroho, dengan tema IT Prospects and Challenges in Indonesia Public Sector.