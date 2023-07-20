Gelar FGD, Tim RG Pengkajian Seni UNS Bahas Rintisan Desa Kreatif Pereng

JAKARTA – Tim Riset Grup (RG) Pengkajian Seni Program Studi (Prodi) Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD).

Tema yang diangkat dalam FGD tersebut yakni Eksplorasi Potensi Alam, Sosial, Seni, dan Budaya sebagai Dasar Realisasi Desa Kreatif. FGD dilaksanakan di Mangkunegara Lounge UNS Inn pada Selasa 18 Juli 2023.

Diskusi dibuka oleh Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi FSRD UNS, Nooryan Bahari. Diskusi ini melibatkan Dosen Peneliti RG Pengkajian Seni dan Mahasiswa Prodi Seni Rupa Murni FSRD UNS, yang terlibat dalam P2M dengan diketuai Desy Nurcahyanti.

Kegiatan penelitian oleh Tim RG Pengkajian Seni Prodi Seni Rupa Murni FSRD UNS mendapat dukungan penuh aga dapat terlaksana dengan baik.

“Penelitian yang dilakukan Tim RG Pengkajian Seni Prodi Seni Rupa Murni FSRD UNS sangat bagus. Semoga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan saya sangat mendukung atas terlaksananya kegiatan ini,” kata Nooryan dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (20/7/2023).

Kepala Dinas Pariwisata turut diundang untuk memberikan materi mengenai beberapa Desa Wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kemudian, pemaparan materi dilanjutkan oleh Setiawan, selaku Ketua Green Lab FSRD UNS.