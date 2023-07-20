Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

4 Kampus di AS dengan Program MBA Terjangkau dan Lulusan Bergaji Tinggi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:46 WIB
4 Kampus di AS dengan Program MBA Terjangkau dan Lulusan Bergaji Tinggi
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

MELANJUTKAN kuliah dengan mengikuti program MBA bisa menjadi investasi besar, baik dari segi waktu maupun biaya, terutama jika melakukannya di universitas Amerika Serikat (AS).

Faktanya, biaya kuliah saja di beberapa sekolah bisnis elite AS dapat menghabiskan biaya hingga USD175.000 (sekira Rp2,6 miliar—dan itu belum termasuk biaya lain seperti perumahan dan biaya. Meski begitu, mendapatkan gelar MBA dari institusi peringkat atas AS, dapat memberikan keuntungan, salah satunya adalah peluang bekerja dengan paket gaji melebihi USD200.000 (sekira Rp2,9 miliar) per tahun di bidang tertentu.

Meskipun tidak diragukan lagi ada faktor pengaruh dalam menghadiri sekolah seperti Harvard Business School, Stanford Graduate School of Business, atau The Wharton School di University of Pennsylvania, ada beberapa sekolah bisnis lain di AS yang mendapat peringkat teratas oleh Fortune, yang membantu lulusan mendapatkan gaji ratusan ribu dolar.

Menurut Dewan Penerimaan Manajemen Pascasarjana (GMAC) lulusan MBA rata-rata mendapatkan gaji pokok USD115.000 (sekira Rp1,7 miliar).

Dalam hal keterjangkauan, mendapatkan gelar MBA dalam format tatap muka penuh waktu dapat menghabiskan biaya mulai dari sekitar USD25.000 hingga USD175.000.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
