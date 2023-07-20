Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jokowi Apresiasi Kebijakan Link and Match SMK dan Dunia Industri di Bengkulu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:01 WIB
Jokowi Apresiasi Kebijakan <i>Link and Match</i> SMK dan Dunia Industri di Bengkulu
Jokowi tinjau SMK di Bengkulu (Foto : Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau aktivitas pembelajaran SMK Negeri 1 Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pada Kamis (20/7/2023) sore.

Dalam kesempatannuya, Presiden mengapresiasi program pembelajaran sekolah yang sejalan dengan kebutuhan dunia industri.

“Di sini saya kira inputnya bagus, sarana prasana juga sangat lengkap, sudah juga link and match dengan industri. Saya kira bagus,” kata Presiden dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Link and match sendiri merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi antara SMK dengan kebutuhan dunia industri. Kebijakan ini berdasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Saat peninjauan, Jokowi langsung berjalan masuk menyusuri lorong kelas untuk selanjutnya melihat secara langsung proses belajar mengajar di sana. Berbeda dengan sekolah yang sebelumnya dikunjungi, Presiden menyebutkan bahwa sejumlah program keahlian yang dipelajari oleh para siswa SMK Negeri 1 Bengkulu berkaitan dengan teknologi informasi (IT).

“Di sana (SMKN 2 Bengkulu Tengah) lebih beragam otomotif, di sini yang berkaitan dengan IT. Saya melihat di sini bagus sekali. Ada animasi, jaringan, visual saya kira bagus,” kata Presiden.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bengkulu SMK jokowi Sekolah
