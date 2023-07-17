Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Profil dan Riwayat Pendidikan Pahala Mansury , Wamen BUMN Digeser Jadi Wakil Menteri Luar Negeri

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:40 WIB
Profil dan Riwayat Pendidikan Pahala Mansury , Wamen BUMN Digeser Jadi Wakil Menteri Luar Negeri
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Profil dan riwayat pendidikan Pahala Mansury, Wamen BUMN digeser jabatannya menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) memiliki pengalaman profesional termasuk berbagai posisi penting di BUMN.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) di tahun 2018 - 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2017 - 2018, Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2015 - 2017, serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional.

Berikut ini profil dan riwayat pendidikan Pahala Mansury, Wamen Bumn yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu):

Lahir di Bogor, 8 April 1971, Pahala lama berkarir menjadi bankir. Dia adalah direktur utama BTN sejak 27 November 2019. Sebelumnya dia menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180294/deddy_corbuzier-FOcn_large.jpg
Adu Pendidikan Mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, Kini Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180179/gkr_mangkubumi-Cub7_large.jpg
Ini Pendidikan GKR Mangkubumi, Pewaris Tahta Perempuan Pertama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071/jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632/m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement