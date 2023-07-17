Profil dan Riwayat Pendidikan Pahala Mansury , Wamen BUMN Digeser Jadi Wakil Menteri Luar Negeri

JAKARTA- Profil dan riwayat pendidikan Pahala Mansury, Wamen BUMN digeser jabatannya menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) memiliki pengalaman profesional termasuk berbagai posisi penting di BUMN.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) di tahun 2018 - 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2017 - 2018, Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2015 - 2017, serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional.

Berikut ini profil dan riwayat pendidikan Pahala Mansury, Wamen Bumn yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu):

Lahir di Bogor, 8 April 1971, Pahala lama berkarir menjadi bankir. Dia adalah direktur utama BTN sejak 27 November 2019. Sebelumnya dia menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.