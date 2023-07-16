Gelar Fun Walk Festival, IKA Undip Kampanyekan Udara Bersih Bebas Polusi

JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Semarang (IKA UNDIP) mengadakan Fun Walk Festival, di halaman parkir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Fun Walk Festival ini mengusung tema “Undipkan Jakarta, Sehatkan Indonesia”. Sebanyak 2.600 peserta berasal dari alumni UNDIP dan keluarga serta peserta umum ikut memeriahkan acara ini. Selain Fun Walk, juga diselenggarakan expo atau bazar produk-produk dari alumni Undip.

BACA JUGA: UNDIP Peringkat 1 Emerald High Usage Awards 2023

“Jadi hari ini, kita Alumni Undip adakan Fun Walk sekaligus Expo beberapa produk alumni punya. Dan tujuannya agar alumni ini lebih akrab, healing, lebih sehat, dan terbangun networking sama kolaborasi antar mereka dan saling bantu ya,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (DPP Ika Undip), Abdul Kadir Karding kepada MNC Portal di lokasi.

Dia juga menyampaikan pesan yang ingin disampaikan melalui acara Fun Walk Festival ini. Dia mengatakan dengan tema yang diusung yakni Undipkan Jakarta, Sehatkan Indonesia mempunyai makna yakni pertama untuk membangun kesehatan fisik terutama bagi alumni dan peserta yang hadir.

BACA JUGA: Biaya Kuliah Undip Jalur Mandiri 2023

“Kita mengusung tema Undip dan Jakarta sehatkan Indonesia, dalam konteks dua olahraga healing kan sehat,” kata Karding yang juga merupakan Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Selanjutnya kata Karding, Fun Walk Festival ini menjadi ajang promosi untuk mengkampanyekan transportasi ramah lingkungan seperti tersirat dari hadiah atau doorprize yang disediakan.

Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik akan menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menghemat pengeluaran negara untuk impor minyak yang rata-rata Rp200-an triliun per tahun. Sehingga, upaya ini juga akan menekan gas emisi.