Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

BRIN Bantah Buntuti Aryanto Misel hingga ke Italia, Sebut Cuma Kebetulan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:51 WIB
BRIN Bantah Buntuti Aryanto Misel hingga ke Italia, Sebut Cuma Kebetulan
Aryanto Misel
A
A
A

JAKARTA - Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Haznan Abimanyu membantah kabar bahwa BRIN telah membuntuti penemu Nikuba, Aryanto Misel yang diundang ke Italia untuk mempresentasikan temuannya.

Menurut Haznan, meskipun pihaknya memang datang ke Italia, tapi itu tidak ada kaitannya dengan Nikuba.

"Itu secara kebetulan. Tidak ada sama sekali BRIN memata-matai. Memang betul ada periset BRIN yang datang ke sana tapi itu berdasarkan mitra kerjasama kami yang satu sponsor. Kami datang dengan teknologi yang berbeda, yakni motor listrik, jadi tidak ada kaitannya dengan Nikuba," kata Haznan dalam konferensi pers Jumat (14/7/2023).

Haznan menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan terkait Nikuba antara periset BRIN dan Aryanto Misel. Secara tidak langsung ia menyebut mustahil BRIN membuntuti pria asal Cirebon yang belakangan viral itu karena sebelumnya BRIN sendiri sempat berkomunikasi dan telah menawarkan pendampingan untuk pengujian Nikuba.

Lebih lanjut Haznan menyebut bahwa BRIN sendiri sejauh ini selalu mendukung inovasi yang telah digagas oleh masyarakat. Bahkan menurutnya, BRIN telah membentuk program bernama Inovasi Akar Rumput untuk mewadahi gagasan-gagasan yang datang dari masyarakat, bahkan yang non periset.

Dikatakan bahwa sejauh ini sudah ada sekitar 80 gagasan yang masuk. Salah satunya datang dari warga Kalimantan yang menggagas teknologi energi memakai gaya gravitasi. Haznan mengungkap, pada pekan depan akan mencoba mengundang orang tersebut untuk berdiskusi tentang temuannya.

Terkait inovasi Nikuba, Haznan mengatakan bahwa BRIN sebenarnya sejak tahun 222 lalu sempat mendatangi Aryanto Misel untuk menawarkan pendampingan pengujian produk Nikuba. Kala itu disampaikan bahwa BRIN siap memfasilitasi riset dan pengujian, namun Aryanto Misel belum berkenan.

(Khafid Mardiyansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Aryanto Misel BRIN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178994//fenomena_hujan_mengandung_mikroplastik-9wlU_large.jpg
Pemprov DKI Gandeng BRIN Atasi Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177948//hujan-HaKT_large.jpg
Hati-Hati Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik, Ini Bahayanya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177775//hujan_di_jakarta-Esc9_large.jpg
Temuan BRIN Soal Mikroplastik di Air Hujan, Begini Tanggapan Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174713//meteor_jatuh_di_cirebon-mgXo_large.jpg
Heboh Benda Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Harganya jika Dijual Capai Rp26 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/1/3170644//bast_kemenbud_dan_brin-tOH2_large.jpeg
Kementerian Kebudayaan dan BRIN Teken Serah Terima Alih Status Aset 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161481//pemerintah-Itji_large.jpg
Kolaborasi DPRD Kepahiang - BRIN, Gregory Dayefiandro: Majukan Daerah dengan Riset dan Inovasi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement