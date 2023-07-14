Cek Beasiswa Kuliah dan Biaya Hidup Jentera 2023

JAKARTA - Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera kembali menawarkan beasiswa bagi mahasiswa baru jenjang S1. Berikut ini informasi lengkapnya.

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera merupakan sebuah kampus yang terfokus pada bidang hukum. STH menggunakan metode perkuliahan berupa blended learning, yaitu menggabungkan antara perkuliahan daring dan luring, sehingga mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan dari mana saja dengan waktu yang fleksibel.

STH Indonesia Jentera didirikan oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) dan memiliki tiga program peminatan, yaitu hukum pidana, hukum bisnis, serta hukum konstitusi dan legisprudensi.

Kampus ini menawarkan beberapa beasiswa bagi mahasiswa baru setiap tahunnya, salah satunya adalah Beasiswa Jentera.

Dilansir dari laman jentera.ac.id, Beasiswa Jentera merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA dan ingin menempuh pendidikan di STH Indonesia Jentera. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya kuliah selama delapan semester (terdiri atas biaya masuk/uang pangkal, biaya semester, dan biaya SKS) serta biaya hidup bagi mahasiswa yang berasal dari luar Jabodetabek.