Kisah Bocah 9 Tahun Jadi Lulusan SMA Termuda, Ingin Jadi Ahli Astrofisika

PENNSYLVANIA - Seorang bocah laki-laki berusia sembilan tahun dari Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) yang menyukai sains dan pemrograman komputer telah menjadi salah satu lulusan sekolah menengah atas (SMA) termuda. Dia juga sudah mulai mengumpulkan beberapa penilaian terbaik untuk gelar sarjananya.

Stasiun televisi lokal WGAL melaporkan David Balogun baru-baru ini menerima diploma dari Reach cyber charter school – yang berbasis di ibu kota negara bagiannya Harrisburg – setelah mengambil kelas jarak jauh dari rumah keluarganya di pinggiran Philadelphia Bensalem.

Pencapaian tersebut membuat David menjadi salah satu anak termuda yang diketahui pernah lulus SMA, menurut daftar yang disusun oleh situs sejarah dan budaya tertua.org.

Satu-satunya orang dalam daftar itu yang lebih muda dari David adalah Michael Kearney, yang masih memegang rekor dunia Guinness untuk lulusan sekolah menengah termuda yang dia buat ketika dia berusia enam tahun pada 1990, sebelum memperoleh gelar master pada usia 14 dan 18 dan kemudian memenangkan lebih dari US1 juta di gameshow. David akan masuk lebih tinggi dalam daftar itu daripada jurnalis pemenang hadiah Pulitzer Ronan Farrow, yang berusia 11 tahun ketika dia menyelesaikan sekolah menengah.

David memberi tahu WGAL bahwa dia sudah tahu apa yang ingin dia dedikasikan untuk kehidupan profesionalnya begitu dia menyelesaikan pendidikannya.

"Saya ingin menjadi ahli astrofisika, dan saya ingin mempelajari lubang hitam dan supernova," katanya kepada stasiun tersebut.