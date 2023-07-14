Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Bocah 9 Tahun Jadi Lulusan SMA Termuda, Ingin Jadi Ahli Astrofisika

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |08:01 WIB
Kisah Bocah 9 Tahun Jadi Lulusan SMA Termuda, Ingin Jadi Ahli Astrofisika
Bocah 9 tahun jadi lulusan SMA termuda (Foto: WGAL-TV)
A
A
A

PENNSYLVANIA - Seorang bocah laki-laki berusia sembilan tahun dari Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) yang menyukai sains dan pemrograman komputer telah menjadi salah satu lulusan sekolah menengah atas (SMA) termuda. Dia juga sudah mulai mengumpulkan beberapa penilaian terbaik untuk gelar sarjananya.

Stasiun televisi lokal WGAL melaporkan David Balogun baru-baru ini menerima diploma dari Reach cyber charter school – yang berbasis di ibu kota negara bagiannya Harrisburg – setelah mengambil kelas jarak jauh dari rumah keluarganya di pinggiran Philadelphia Bensalem.

Pencapaian tersebut membuat David menjadi salah satu anak termuda yang diketahui pernah lulus SMA, menurut daftar yang disusun oleh situs sejarah dan budaya tertua.org.

Satu-satunya orang dalam daftar itu yang lebih muda dari David adalah Michael Kearney, yang masih memegang rekor dunia Guinness untuk lulusan sekolah menengah termuda yang dia buat ketika dia berusia enam tahun pada 1990, sebelum memperoleh gelar master pada usia 14 dan 18 dan kemudian memenangkan lebih dari US1 juta di gameshow. David akan masuk lebih tinggi dalam daftar itu daripada jurnalis pemenang hadiah Pulitzer Ronan Farrow, yang berusia 11 tahun ketika dia menyelesaikan sekolah menengah.

David memberi tahu WGAL bahwa dia sudah tahu apa yang ingin dia dedikasikan untuk kehidupan profesionalnya begitu dia menyelesaikan pendidikannya.

"Saya ingin menjadi ahli astrofisika, dan saya ingin mempelajari lubang hitam dan supernova," katanya kepada stasiun tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177570//pertemuan_trump_dan_zelenskiy_beberapa_waktu_lalu-N7zR_large.jpg
Trump Tolak Permintaan Zelenskiy soal Rudal Tomahawk untuk Serang Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177344//trump_dan_putin-SOez_large.jpg
Trump-Putin Bakal Bertemu di Hongaria, Bahas Perang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177057//presiden_as_donald_trump-ocaR_large.jpg
Trump Izinkan CIA Beroperasi di Venezuela, Tangkap Maduro?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371//garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/298/3173784//wasabi-aVk5_large.jpg
Sudah Dilarang, Bocah Ini Kalang Kabut Setelah Nekat Makan Wasabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172912//tiktok-b90s_large.jpg
TikTok Dijual ke AS, ByteDance Disebut Tetap Punya Peran Besar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement