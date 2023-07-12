Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kabar Gembira untuk ASN! Ada Beasiswa dari BKN, Ini Link Pendaftarannya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:08 WIB
Kabar Gembira untuk ASN! Ada Beasiswa dari BKN, Ini Link Pendaftarannya
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN), saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kesempatan luas untuk meningkatkan kapasitasnya dengan memberikan beasiswa.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi membuka kesempatan bagi para PNS mendapatkan beasiswa kuliah Pendidikan Ilmu Kepegawaian BKN.

Mulai awal Juli 2023 ini, BKN membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru program beasiswa yang akan ditutup pada 16 September 2023.

Anda yang bekerja sebagai ASN, jangan sampai terlewatkan melihat persyaratan dan mencatat jadwalnya secara cermat sebelum mendaftar melalui link pendaftaran yang disediakan di bagian bawah ini.

Dilansir dari media sosial BKN, pendaftaran dibuka untuk mahasiswa baru tugas belajar PIK BKN program studi S1 Administrasi Publik, bidang minat/konsetrasi Admnistrasi dan Manajemen Kepegawaian.

Untuk tahun ini, rekrutmen mahasiswa PIK BKN memasuki angkatan XVII atau tujuh belas. Dengan menempuh pendidikan beasiswa di program studi tersebut para PNS diharapkan menjadi ahli manajemen ASN Ber-AKHLAK masa depan.

Pendidikan Ilmu Kepegawaian disebutkan sebagai program pendidikan Strata 1 (S1) di bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian melalui beasiswa dari BKN.

Disebutkan pula, Pendidikan Ilmu Kepegawaian merupakan program kedinasan yang bertujuan untuk:

- Mencetak pejabat Analis Kepegawaian tingkat keahlian yang handal dan dapat melaksanakan tugas secara profesional; ;

- Meningkatkan kompetensi SDM aparatur di bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian; dan

- Memenuhi kebutuhan tenaga fungsional kepegawaian terutama jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Keahlian.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
ASN BKN Beasiswa
