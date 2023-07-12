Ini Aturan Baru Seragam Sekolah Jenjang SD hingga SMP dari Kemendikbud

JAKARTA - Tahun ajaran baru 2023/2024 baru saja dimulai hari ini pada Rabu, 12 Juli 2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan baru soal seragam sekolah untuk diberlakukan mulai tahun ajaran 2023/2024.

Aturan baru mengenai seragam sekolah ini terkandung dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2022. Aturan ini diterapkan oleh semua jenjang tingkatan sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/K dan sederajat yang ada di Indonesia. Berikut aturannya dikutip dari laman resmi Kemendikbudristek.

Aturan Seragam Sekolah Terbaru

A. Siswa SD/SLM memakai seragam nasional atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati

B. Siswa SMP/SMPLB memakai seragam nasional atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru

C. Siswa SMA/SMALB/SMKLB memakai seragam nasional atasan kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu

BACA JUGA: Sejarah Seragam Sekolah di Indonesia Serta Maknanya

D. Siswa di Provinsi Aceh menggunakan seragam nasional (seragam kekhususan Aceh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemerintah Aceh

E. Seragam nasional digunakan paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada upacara bendera

F. Pada upacara bendera, seragam harus dilengkapi atribut:

• topi pet dan dasi

• bagian depan topi menggunakan logo Tut Wuri Handayani

G. Seragam pramuka dan seragam khas sekolah digunakan pada hari yang telah ditetapkan tiap sekolah

H. Pakaian adat digunakan pada acara adat tertentu.