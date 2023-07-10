Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bima Arya Telusuri Pelanggaran ASN Manipulasi Data Zonasi Peserta PPDB

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:08 WIB
Bima Arya Telusuri Pelanggaran ASN Manipulasi Data Zonasi Peserta PPDB
Bima Arya (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto akan menelusuri ada tidaknya pelanggaran atau malpraktik yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Hal itu menyusul ditemukannya peserta sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang beralamat fiktif.

"Ada bu Ane dari Inspektorat, yang saya tugaskan juga untuk menelusuri apabila ada malpraktik, apabila ada pelanggaran, yang dilakukan oleh ASN baik itu di dinas maupun wilayah," kata Bima dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).

Inspekorat akan bekerja dan melakukan pemeriksaan secara khusus. Apabila ditemukan, tentunya akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku.

"Kira belum masuk ke ranah itu (percaloan). Siapa yang terlibat, jaringan seperti apa, itu nanti inspeksortat. Itu tahap berikutnya. Untuk yang pertama ini kita pastikan semaksimal mungkin tidak ada yang terdzalimi. Jadi jangan sampai anak itu mencari lokasi, bukan prestasi," ungkapnya.

Bima menambahkan, dalam persoalan zonasi ini ditemukan berbagai macam manupulasi data yang dilakukan peserta PPDB. Mulai dari Kartu Keluarga (KK) hingga alamat domisili yang fiktif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement