Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Awal Juli 2023, UNS Tambah Empat Guru Besar Baru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:06 WIB
Awal Juli 2023, UNS Tambah Empat Guru Besar Baru
A
A
A

SURAKARTA - Awal Juli 2023 ini, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menambah empat Guru Besar baru diberbagai bidang. Empat Guru Besar Baru tersebut yaitu Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum., C.M.C., Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd., Prof. Dr. Niken Silmi Surjandari, S.T., M.T. dan Prof. Dr. Sarwono, M. Sn.

Dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Senin (3/7/2023), Sekretaris Senat UNS, Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc.(Hons), Ph.D. mengatakan, keempat Guru Besar ini akan dikukuhkan oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. pada Selasa (4/7/2023) di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS.

“Semoga dengan bertambahnya empat Guru Besar baru ini dapat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk UNS, masyarakat, bangsa dan negara. Selamat kepada empat Guru Besar baru. Semoga semakin memperkuat UNS,” ujar Prof. Ari.

Prof. Ari menambahkan, Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum., C.M.C. merupakan Guru Besar ke-10 Fakultas Hukum (FH) UNS dan ke-264 UNS. Prof. Jamin akan membacakan pidato inagurasi dengan judul Pengembanan Hukum Prismatik Sebagai Basis Mewujudkan Adagium Hukum untuk Manusia Bukan Manusia untuk Hukum.

“Prof. Jamin dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Kemasyarakatan pada FH UNS,” ujar Prof. Ari.

Sedangkan Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd. merupakan Guru Besar ke-68 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan ke-265 UNS. Prof. Sumarwati akan membacakan pidato inagurasi dengan judul Optimalisasi Peran Bahasa dalam Pendidikan Literasi Matematika Siswa Sekolah Dasar.

“Prof. Sumarwati dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Linguistik Terapan pada FKIP UNS,” imbuh Prof. Ari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
guru besar Guru Besar UNS UNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802//ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/65/3172040//ukrida-6Obn_large.JPG
Ukrida Kukuhkan Prof Hery Winoto Jadi Guru Besar FEB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/512/3152193//tim_sar_temukan_jenazah_mahasiswi_uns-8nm9_large.jpeg
Tim SAR Temukan Jenazah Mahasiswi UNS yang Terjun ke Sungai Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151999//viral-RCiM_large.jpg
Kronologi Lengkap Mahasiswi Cantik UNS Terjun ke Sungai Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/512/3151946//bunuh_diri-a1cY_large.jpg
Mahasiswi Cantik Bunuh Diri di Sungai Bengawan Solo, UNS: Pernah Jadi Pasien Rumah Sakit Jiwa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/512/3151897//mahasiswi_uns_devitasari_anugraeni-9hqZ_large.jpg
Mahasiswi UNS yang Lompat ke Bengawan Solo Ternyata Sedang Tahap Wisuda
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement