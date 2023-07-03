Awal Juli 2023, UNS Tambah Empat Guru Besar Baru

SURAKARTA - Awal Juli 2023 ini, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menambah empat Guru Besar baru diberbagai bidang. Empat Guru Besar Baru tersebut yaitu Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum., C.M.C., Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd., Prof. Dr. Niken Silmi Surjandari, S.T., M.T. dan Prof. Dr. Sarwono, M. Sn.

Dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Senin (3/7/2023), Sekretaris Senat UNS, Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc.(Hons), Ph.D. mengatakan, keempat Guru Besar ini akan dikukuhkan oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. pada Selasa (4/7/2023) di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS.

“Semoga dengan bertambahnya empat Guru Besar baru ini dapat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk UNS, masyarakat, bangsa dan negara. Selamat kepada empat Guru Besar baru. Semoga semakin memperkuat UNS,” ujar Prof. Ari.

Prof. Ari menambahkan, Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum., C.M.C. merupakan Guru Besar ke-10 Fakultas Hukum (FH) UNS dan ke-264 UNS. Prof. Jamin akan membacakan pidato inagurasi dengan judul Pengembanan Hukum Prismatik Sebagai Basis Mewujudkan Adagium Hukum untuk Manusia Bukan Manusia untuk Hukum.

“Prof. Jamin dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Kemasyarakatan pada FH UNS,” ujar Prof. Ari.

Sedangkan Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd. merupakan Guru Besar ke-68 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan ke-265 UNS. Prof. Sumarwati akan membacakan pidato inagurasi dengan judul Optimalisasi Peran Bahasa dalam Pendidikan Literasi Matematika Siswa Sekolah Dasar.

“Prof. Sumarwati dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Linguistik Terapan pada FKIP UNS,” imbuh Prof. Ari.