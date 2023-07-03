Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Devina Patricia Lolos SNBT di Unair dengan Beasiswa 8 Semester Penuh, Ternyata Sempat Tak Lolos SNBP

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |14:52 WIB
Devina Patricia Lolos SNBT di Unair dengan Beasiswa 8 Semester Penuh, Ternyata Sempat Tak Lolos SNBP
Foto: Dokumentasi Unair
A
A
A

SURABAYA - Devina Patricia berhasil lolos SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) dan menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (UNAIR). Tak tanggung-tanggung, ia bahkan dinobatkan sebagai penerima sebuah program beasiswa selama delapan semester penuh.

Mahasiswa baru asal SMA Santa Agnes Surabaya ini bercerita bahwa sebelumnya ia sempat gagal dalam jalur masuk perguruan tinggi SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Kendati demikian, ia tak lantas menyerah dan tetap gigih memperjuangkan FH UNAIR sebagai pilihannya.

Dengan jerih payah dan kerja kerasnya selama ini, gadis yang bercita-cita menjadi seorang notaris itu akhirnya berhasil menjadi bagian dari Ksatria Airlangga. Ia mengaku sangat bangga dan bahagia lantaran diterima di salah satu kampus terbaik nasional.

“Saya sangat senang dan lega ketika lolos, mengingat UNAIR menjadi impian saya sejak lama dan saya hanya memilih jurusan hukum ketika mendaftar tes SNBT. Saya bersyukur dan bangga karena telah menerima beasiswa untuk menempuh kuliah,” ungkap Devina seperti dikutip unair.ac.id.

Devina tidak hanya lolos sebagai mahasiswa baru FH UNAIR, tetapi juga sebagai salah satu awardee program beasiswa besutan PT Mahaghora. Pada UNAIR NEWS, ia bercerita bahwa ia mengikuti seleksi beasiswa Mahaghora ketika berada di bangku kelas 12 SMA.

Untuk diketahui, beasiswa Mahaghora merupakan beasiswa yang berasal dari CSR PT Mahaghora. Beasiswa ini yakni untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Surabaya.

Sebagai awardee beasiswa ini, Devina mendapatkan berbagai keuntungan, seperti bantuan biaya pendidikan selama delapan semester penuh. Tidak hanya itu saja, nantinya Devina juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti mentoring dan pelatihan langsung dari PT Mahaghora. Baginya, modal tersebut sangat penting dalam membantunya menapaki dunia karier di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
beasiswa unair snbt
