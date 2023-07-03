Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pengumuman! Ini Link untuk Melihat Hasil Seleksi PPDB Jakarta 2023

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:14 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2023 diumumkan hari ini, Senin 3 Juli 2023. Pengumuman hasil seleksi bisa dilihat pada pukul 17.00 WIB.

Tiga jalur PPDB yang diumumkan hari ini yakni:

1. Jalur afirmasi prioritas pertama untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. 

2. Jalur perpindahan orangtua untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

3. Jalur zonasi untuk jenjang SMP dan SMA.

Untuk melihat hasil pengumuman, silakan untuk mengunjungi laman atau link berikut ini: 

- Jenjang SD 

Jalur afirmasi prioritas pertama silakan mengunjungi laman https://ppdb.jakarta.go.id/#/010601/hasil/seleksi

Jalur perpindahan tugas orangtua silakan mengunjungi https://ppdb.jakarta.go.id/#/010801/hasil/seleksi

- Jenjang SMP

Jalur afirmasi prioritas pertama silakan mengunjung laman https://ppdb.jakarta.go.id/#/020601/hasil/seleksi

Jalur perpindahan tugas orangtua silakan mengunjungi laman https://ppdb.jakarta.go.id/#/020801/hasil/seleksi

Jalur zonasi silakan mengunjuni laman https://ppdb.jakarta.go.id/#/020701/hasil/seleksi

