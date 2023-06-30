Simak Cara Cek Pengumuman PPDB Jateng 2023 Jenjang SMA/SMK

JAKARTA - Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah (Jateng) pada 2023 untuk jenjang SMA dan SMK akan diumumkan hari ini, Jumat (30/6/2023).

"Pengumuman hasil seleksi secara online https://ppdb.jatengprov.go.id. 30 Juni 2023 secara online selambatnya pukul 23.55 WIB," tulis pengumuman tersebut dari laman https://ppdb.jatengprov.go.id.

Untuk kalian yang mengikuti seleksi, simak cara untuk melihat pengumannya berikut ini:

1. Buka situs https://ppdb.jatengprov.go.id.

2. Pilih jenjang yang dipilih SMA atau SMK