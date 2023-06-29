Selamat! 15 Santri Nurul Jadid Lolos Pendidikan ke China dan Australia

PROBOLINGGO - Prestasi membanggakan ditorehkan 15 peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Mereka erhasil lolos lanjut studi ke luar negeri. Kali ini tidak hanya ke negeri tirai bambu Tiongkok yang telah menjadi langganan tiap tahunnya. Lulusan SMA Nurul Jadid juga mulai merambah ke Australia.

Mengutuo NU Jatim, berbeda dari tahun sebelumnya, SMA Nurul Jadid yang berhasil meloloskan belasan peserta didiknya meraih beasiswa kuliah di sejumlah universitas di China atau Tiongkok dan Al-Azhar Mesir. Dari 15 peserta didik yang lolos beasiswa ke luar negeri, 14 di antaranya mendapat beasiswa kuliah di Tiongkok. Mereka akan kuliah di tiga universitas berbeda di negara yang kini menjadi raksasa ekonomi baru dunia tersebut. Yaitu Wuyi University, China University of Geosciences dan Guizhou University.

Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Abdul Hamid Wahid mengatakan, diterimanya alumni itu merupakan ikhtiar kesiapan pesantren dalam menyongsong globalisasi. Juga dalam meningkatkan daya saing lulusannya di pentas internasional.

"Kita harap para santri sudah mulai berproses dan berwawasan global, sehingga warga pesantren dapat menyambut globalisasi berjejaring dan berwawasan global," kata Kiai Hamid, dikutip Kamis (29/6/2023).

Dengan menjadi open-minded dan berpegang teguh terhadap prinsip al-muhafadhatu ‘ala qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah, yakni memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik, santri dan pesantren tidak ketinggalan dengan perkembangan globalisasi. Demikian pula dapat masuk serta beradaptasi ke dalamnya dengan baik.

Kepala SMA Nurul Jadid, Rahardjo menyatakan, setiap tahunnya ada belasan siswa yang mendapat beasiswa di sejumlah universitas di China. Ini merupakan konsistensi dan komitmen sekolah untuk menjaga bahkan meningkatkan kompetensi lulusan yang bisa bersaing di kancah global serta penguatan jejaring yang telah dibangun sejak tahun 2010.