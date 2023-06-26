ITS Raih Lima Gelar Juara di Ajang Kontes Robot Indonesia 2023

SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) masih terus menunjukkan keunggulannya di dunia robotika. Lima gelar juara berhasil diamankan oleh Tim Robotika ITS setelah bertarung pada ajang Kontes Robot Indonesia (KRI) tingkat nasional di Universitas Semarang (USM) yang berakhir, Minggu 25 Juni 2023 malam.

Pada kontes robot tahunan ini, tim ITS berhasil unggul di lima kategori perlombaan dari tujuh kategori yang diikuti. Antara lain menyabet juara II di Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Humanoid, juara III di KRSBI Beroda, serta tiga juara harapan di Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI), Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI), dan Kontes Robot Bawah Air Indonesia.

Adapun rangkaian final KRI 2023 diawali oleh divisi KRSBI Beroda, di mana tim ITS diwakili oleh tim robot IRIS. Tak tanggung-tanggung, Tim IRIS berhasil menyingkirkan 21 tim dari universitas lain hingga akhirnya berhasil menyandang juara III. Meskipun kalah di semifinal, robot-robot Tim Iris berhasil dianugerahi sebagai tim dengan Strategi Terbaik di kategorinya.

Masih satu jenis kategori tetapi berbeda bentuk, tim Ichiro hadir mewakili ITS di KRSBI Humanoid. Bersama empat robotnya Hiro, Tomo, Miru, dan Siber, Tim Ichiro berhasil mendapatkan gelar juara II.

“Lawan sepertinya sudah semakin kuat dan memiliki strategi yang bagus juga,” kata Tim Ichiro, Nathanael Adrien Yohanta.

Karena kecerdasannya dalam menanggapi masalah yang ada di lapangan, Tim Ichiro juga berhasil menerima penghargaan untuk Technical Challenge Award. Pada kategori ini, robot-robot tim dilepaskan di lapangan selama lima menit pertandingan dan mencetak gol sebanyak-banyaknya.

Sementara itu, Tim Rival yang bertarung di kategori KRTMI harus berpuas diri sebagai juara harapan, setelah tumbang pada babak semifinal. Meski demikian, Tim Rival telah memberikan persaingan yang sengit kepada lawan. Sebab pada ronde awal, Tim Rival sempat mampu memenangkan pertandingan.