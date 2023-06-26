Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

ITS Raih Lima Gelar Juara di Ajang Kontes Robot Indonesia 2023

Awaludin , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:13 WIB
ITS Raih Lima Gelar Juara di Ajang Kontes Robot Indonesia 2023
Ajang Kontes Robot Indonesia 2023 (foto: dok ist)
A
A
A

SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) masih terus menunjukkan keunggulannya di dunia robotika. Lima gelar juara berhasil diamankan oleh Tim Robotika ITS setelah bertarung pada ajang Kontes Robot Indonesia (KRI) tingkat nasional di Universitas Semarang (USM) yang berakhir, Minggu 25 Juni 2023 malam.

Pada kontes robot tahunan ini, tim ITS berhasil unggul di lima kategori perlombaan dari tujuh kategori yang diikuti. Antara lain menyabet juara II di Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Humanoid, juara III di KRSBI Beroda, serta tiga juara harapan di Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI), Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI), dan Kontes Robot Bawah Air Indonesia.

Adapun rangkaian final KRI 2023 diawali oleh divisi KRSBI Beroda, di mana tim ITS diwakili oleh tim robot IRIS. Tak tanggung-tanggung, Tim IRIS berhasil menyingkirkan 21 tim dari universitas lain hingga akhirnya berhasil menyandang juara III. Meskipun kalah di semifinal, robot-robot Tim Iris berhasil dianugerahi sebagai tim dengan Strategi Terbaik di kategorinya.

Masih satu jenis kategori tetapi berbeda bentuk, tim Ichiro hadir mewakili ITS di KRSBI Humanoid. Bersama empat robotnya Hiro, Tomo, Miru, dan Siber, Tim Ichiro berhasil mendapatkan gelar juara II.

“Lawan sepertinya sudah semakin kuat dan memiliki strategi yang bagus juga,” kata Tim Ichiro, Nathanael Adrien Yohanta.

Karena kecerdasannya dalam menanggapi masalah yang ada di lapangan, Tim Ichiro juga berhasil menerima penghargaan untuk Technical Challenge Award. Pada kategori ini, robot-robot tim dilepaskan di lapangan selama lima menit pertandingan dan mencetak gol sebanyak-banyaknya.

Sementara itu, Tim Rival yang bertarung di kategori KRTMI harus berpuas diri sebagai juara harapan, setelah tumbang pada babak semifinal. Meski demikian, Tim Rival telah memberikan persaingan yang sengit kepada lawan. Sebab pada ronde awal, Tim Rival sempat mampu memenangkan pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/65/3125421/kapal_robot-TQvi_large.jpg
Robot Kapal ITS Berjaya di Amerika Serikat, Intip Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/65/3120187/its-YLh2_large.jpg
Profesor ITS Campurkan Biomassa dan Plastik Jadi Biodiesel dengan RON 98 hingga 102
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073453/canggih-mahasiswa-its-buat-mobil-bahan-bakar-etanol-begini-cara-kerjanya-V3Bg2VEf2s.jpg
Canggih! Mahasiswa ITS Buat Mobil Bahan Bakar Etanol, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/65/3036663/pertama-di-indonesia-dosen-cantik-its-raih-dr-willmar-schwabe-award-lHiAU8K0QR.jpg
Pertama di Indonesia, Dosen Cantik ITS Raih Dr Willmar Schwabe Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016690/tim-robot-its-berjaya-di-kri-2024-wilayah-ii-nUUAGGOJsO.jpg
Tim Robot ITS Berjaya di KRI 2024 Wilayah II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/65/3009479/its-luncurkan-prodi-bisnis-digital-GG2zfpjjiI.jpg
ITS Luncurkan Prodi Bisnis Digital
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement