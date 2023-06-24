Kapan Skor UTBK SNBT Bisa Dilihat? Simak Jadwal dan Cara Ceknya

JAKARTA - Pada Selasa (20/62023) pengumuman Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 sudah dilaksanakan.

Nantinya para peserta ujian dapat melihat skor hasil ujiannya masing-masing. Untuk itu, inilah jadwal dan tata cara cek Skor UTBK SNBT.

Untuk saat ini para peserta masih belum dapat melihat pengumuman Skor UTBK SNBT. Hal tersebut dikarenakan hasil skor UTBK SNBT baru bisa diakses dan dilihat pada Senin, 26 Juni 2023 mulai pukul 15.00 WIB di situs SNBT Kemdikbud pada sertifikat UTBK masing-masing.

Sementara itu, para peserta dapat mengakses skor UTBK sampai dengan masa unduh sertifikat hingga 31 Juli 2023.

Berikut jadwal terkait UTBK SNBT 2023 yang telah ditetapkan oleh BPPP Kemdikbud:

Pengumuman Hasil UTBK SNBT: 20 Juni 2023

Pengecekan skor dan masa unduh Sertifikat UTBK SNBT: 26 Juni hingga 31 Juli 2023