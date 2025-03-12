7 Jurusan Teknik yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Bisa Dijadikan Referensi Daftar UTBK SNBT 2025

JAKARTA - Tujuh jurusan teknik yang punya prospek kerja menjanjikan dalam daftar ini bisa dijadikan referensi bagi yang masih bingung dalam menentukan jurusan kuliah.

Dunia teknik selalu menjadi pilihan menarik bagi calon mahasiswa karena menawarkan prospek kerja yang luas dan menjanjikan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, lulusan teknik sangat dibutuhkan di berbagai industri.

1. Teknik Informatika

Teknik Informatika adalah salah satu jurusan paling populer saat ini karena perkembangan dunia digital yang terus meningkat. Lulusan jurusan ini dapat bekerja di berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, analisis data, hingga keamanan siber.

Selain itu, profesi di bidang Teknik Informatika memiliki potensi gaji yang kompetitif, terutama bagi mereka yang menguasai berbagai bahasa pemrograman dan teknologi terbaru. Tidak hanya terbatas pada perusahaan besar, lulusan juga bisa bekerja secara mandiri sebagai freelancer atau membangun startup teknologi sendiri.

2. Teknik Elektro

Teknik Elektro menawarkan berbagai peluang kerja di industri energi, otomasi, telekomunikasi, hingga robotika. Jurusan ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang sistem kelistrikan, rangkaian elektronik, hingga sistem kontrol yang menjadi tulang punggung berbagai industri modern.

Dengan semakin berkembangnya teknologi listrik dan elektronik, lulusan Teknik Elektro banyak dibutuhkan di perusahaan teknologi, industri manufaktur, hingga proyek infrastruktur skala besar. Selain itu, prospek kerja dalam bidang energi terbarukan juga semakin terbuka luas seiring dengan upaya global untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan.

3. Teknik Mesin

Teknik Mesin menjadi salah satu jurusan teknik tertua dan tetap relevan hingga saat ini. Jurusan ini berfokus pada desain, manufaktur, dan pemeliharaan berbagai jenis mesin yang digunakan dalam industri. Kemampuan analitis dan teknis yang dimiliki lulusan Teknik Mesin sangat dibutuhkan di berbagai sektor industri seperti otomotif, penerbangan, hingga manufaktur alat berat.

Di era modern, Teknik Mesin juga berkembang ke bidang teknologi canggih seperti otomasi, robotika, dan manufaktur berbasis kecerdasan buatan. Hal ini membuat lulusan Teknik Mesin memiliki fleksibilitas karier yang tinggi dengan peluang kerja di berbagai industri, baik di dalam maupun luar negeri.