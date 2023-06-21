Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kemenag Umumkan 20 Penerima Beasiswa Kuliah di Al-Azhar Mesir 2023

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:09 WIB
Kemenag Umumkan 20 Penerima Beasiswa Kuliah di Al-Azhar Mesir 2023
Ilustrasi beasiswa (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil akhir seleksi penerima beasiswa kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir, 2023. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, ada 20 peserta yang dinyatakan lolos seleksi dan berhak mendapatkan beasiswa.

”Alhamdulillah, seleksi penerima beasiswa kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir sudah selesai. Ada 20 peserta yang dinyatakan menerima beasiswa,” tegas pria yang akrab disapa Ahmad Inung ini di Jakarta, pada Senin (19/6/2023), seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

Menurutnya, hasil akhir ini diumumkan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Bahasa (UKB) atau Ikhtibar Tasfiyah/Tahdid Mustawa (IT/TM). Tahapan ini dilaksanakan oleh Pusat Bahasa Markaz Shaikh Zayed (MSZ) Kairo pada 25, 27 dan 28 Mei 2023. Selain itu, telah dilakukan juga Tes Wawasan Kebangsaan oleh Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama pada 5 dan 6 Juni 2023.

”Peserta yang dinyatakan lolos seleksi agar menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sesuai ketentuan dari Universitas Al-Azhar Mesir,” lanjutnya.

Untuk teknis pemberkasan, para penerima beasiswa diminta untuk berkoordinasi dengan OIAA Cabang Indonesia.

”Penetapan nama-nama terlampir bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” tandasnya.

